Рассекречены подробности о смартфонах Samsung Galaxy S10 и S10+

В соцсетях появились новые изображения будущих смартфонов Samsung Galaxy S10. Также стали известны габаритные размеры устройств.
The @SamsungMobile Galaxy S10 & S10+ envisioned in the truest renders yet -> https://t.co/xp4ER75lsd#samsung #galaxys10 pic.twitter.com/I6ujlCx6Ec— PhoneArena (@phonearena) 18 декабря 2018 г.
Речь идет только о двух моделях - S10 и S10+. "Десятка" получит экран размером 6,1 дюйма, а "Плюс" - 6,4 дюйма. Разрешение обоих дисплеев составит 2К+. Верхняя и нижняя рамки станут очень тонкими, а боковых практически не будет - экран изогнут.
На картинке видно, что фронтальная камера будет врезана в экран. При этом у старшей модели будет двойная селфи-камера, передает Phone Arena.
Что касается основной камеры, то обе модели получат тройной модуль, хотя ранее ходили слухи о камере из четырех модулей для S10+.
Размеры модели Galaxy S10 составят 148,9 х 70,9 х 7,8 мм, а габариты Galaxy S10+ чуть больше - 157,7 х 75 х 7,8 мм.
Выход смартфонов ожидается в первом квартале 2019 года.