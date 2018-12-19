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Рассекречены подробности о смартфонах Samsung Galaxy S10 и S10+

19.12.2018,  
16:55
Текст:  Владимир Болотин
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

В соцсетях появились новые изображения будущих смартфонов Samsung Galaxy S10. Также стали известны габаритные размеры устройств.

Речь идет только о двух моделях - S10 и S10+. "Десятка" получит экран размером 6,1 дюйма, а "Плюс" - 6,4 дюйма. Разрешение обоих дисплеев составит 2К+. Верхняя и нижняя рамки станут очень тонкими, а боковых практически не будет - экран изогнут.

На картинке видно, что фронтальная камера будет врезана в экран. При этом у старшей модели будет двойная селфи-камера, передает Phone Arena.

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Что касается основной камеры, то обе модели получат тройной модуль, хотя ранее ходили слухи о камере из четырех модулей для S10+.

Размеры модели Galaxy S10 составят 148,9 х 70,9 х 7,8 мм, а габариты Galaxy S10+ чуть больше - 157,7 х 75 х 7,8 мм.

Выход смартфонов ожидается в первом квартале 2019 года.

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