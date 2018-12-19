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"Расёмон" Куросавы станет сериалом

Новости
    19.12.2018, 14:04
Текст:   Борис Шигин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Телекомпания Amblin Television адаптирует "Расёмон" Акиры Куросавы для малых экранов. Новостью делится Deadline.

Amblin Television планирует снять десять серий мистического триллера, в основу которых ляжет оригинальный фильм японского режиссера 1950 года.

Фото: kinopoisk.ru
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"Расёмон" узнаваем своим подходом к повествованию. В нем с разных точек зрения рассказывается об убийстве самурая и изнасиловании его супруги.

Один из исполнительных продюсеров сериала, Марк Кантон ("300 спартанцев", "План побега"), отдает дань такому подходу: "Мне кажется, что он особенно своевременен в наши дни".

Предстоящий сериал покажут на Amblin TV, где уже есть другая экранизация - "Призраки дома на холме".

Фильм Куросавы взял "Золотого льва" в 1951 году, а в 1952-м - премию "Оскар" в номинации Лучший фильм на иностранном языке.

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