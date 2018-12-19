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19.12.2018 12:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Банда автомошенников предстала перед судом

Текст: Владимир Полетаев
Восемнадцать человек, в том числе два бывших сотрудника подмосковного управления ГИБДД, четыре работника лизинговых компаний и 12 членов этнической преступной группировки, предстали перед судом в подмосковной Балашихе. Они обвиняются в организации мошеннической схемы по хищению новых автомобилей премиум-класса. Схема заключалась в обмане лизинговых компаний и автосалонов.
Фото: depositphotos Фото: depositphotos
Фото: depositphotos

По сообщению официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко, ущерб от криминальной деятельности обвиняемых составил более 40 миллионов рублей. Она уточнила, что дорогостоящие автомашины злоумышленники получали по подложным документам, оформляли на иностранных граждан и вывозили за пределы России.

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По данным следствия, в период с января 2015 года по апрель 2016 года Арслан Абдуллаев, Хизар Чапаев, Салман Исмаилов совместно с другими соучастниками (всего более 30 человек) совершали хищения дорогостоящих автомобилей. В СК отметили, что расследование уголовного дела представляло собой особую сложность из-за большого количества фигурантов и эпизодов. Итоговый объем дела составил 175 томов.

Трое преступников из этой группировки уже получили реальные сроки наказания. Их уголовные дела ранее были выделены в отдельное производство в связи с заключением досудебных соглашений о сотрудничестве и по ним вынесены обвинительные приговоры. А еще девять членов ОПГ находятся в розыске.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица Правительство Следственный комитет ЦФО Московская область
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