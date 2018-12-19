Выставка "Viva la Vida! Фрида Кало и Диего Ривера" в Манеже, подготовленная культурно-историческим фондом "Связь времен" и Музеем Фаберже (Санкт-Петербург), - блокбастер по определению. В Москве представлены более 90 произведений Фриды Кало и Диего Риверы (живопись, рисунки, литографии) из собрания Музея Долорес Ольмедо (Мехико), обладающего крупнейшей в мире коллекцией живописных произведений Кало и Риверы, частных собраний Европы и Латинской Америки, работы из собрания внука Диего Риверы Хуана Коронеля Риверы и галереи "Арвил" (Мексика, США), ранее не экспонировавшиеся в России произведения из ГМИИ им. А.С. Пушкина, а также не публиковавшиеся ранее документы из российских государственных архивов.

Оптимистический слоган "Да здравствует жизнь!" легко мог быть заменен "Да здравствует Мексика!" или "Да здравствует революция!". Потому что Фрида Кало и Диего Ривера были детьми мексиканской революции 1910 года. Не случайно Фрида предпочитала называть годом своего рождения не 1907-й, а 1910-й. Если творчество Диего Риверы было революцией мобилизовано и призвано, то искусство Фриды Кало было мобилизовано любовью и болью. Любовь, искусство, революция - для них это и было жизнью.

Более 90 произведений Фриды Кало и Диего Риверы - впервые в Москве

"19 августа 1953 года будет 24 года, как мы поженились. Постарайся вернуться как можно скорее, потому что без тебя Мексика не существует. Твоя Фрида". Это письмо, написанное Фридой мужу (хотя Диего, по ее точному определению, не мог быть ничьим мужем) меньше чем за год до ее смерти, можно увидеть в центральном зале выставки "Viva la Vida! Фрида Кало и Диего Ривера" в Манеже. Любовные письма этих двух самых известных сегодня художников Мексики, как и свидетельство об их повторном браке в 1939 году, - сердце выставки в Манеже. Рядом - самая известная картина Фриды Кало "Сломанная колонна" (хрупкая девушка в корсете с переломами позвоночника предстает в образе античной колонны) и самая неизвестная картина Диего Риверы "Славная победа" из ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Прямая речь

Катарина Лопаткина, куратор выставки:

В 2016 году в Петербурге Музей Фаберже показывал только творчество Фриды. Это была ретроспектива, где были работы из музеев и частных коллекций Мексики. Ее увидели более 300000 человек. Нынешняя выставка впервые дает возможность увидеть творчество и Фриды Кало, и Диего Риверы, двух самых известных сегодня художников Мексики. В Москве будут показаны произведения также из коллекций Европы, Мексики, США и России. Мы постарались собрать все вещи, что когда-либо были переданы в советские собрания, и показать их вместе с работами из зарубежных коллекций, чтобы дать максимально объемную картину творчества каждого из художников. В частности, впервые зрители увидят огромное полотно Диего Риверы из ГМИИ им. А.С. Пушкина. Основная идея - показать историю двух переплетенных судеб художников сквозь призму их произведений. Художников, которые встречаются, расходятся, вступают в диалог и которые, так сложилось, были супругами - и были вовлечены в события художественной и культурной и политической жизни Мексики того времени. Мы показываем вещи, интересные с точки зрения формы, содержано с точки зрения идеологии".