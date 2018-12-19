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19.12.2018 22:11
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Минус 9 секунд

Наземный общественный транспорт в столице стал ехать быстрее
Текст: Иван Пышечкин
Скорость движения наземного транспорта в Москве увеличилась за последний год на 2%. Такие данные опубликовала компания "Яндекс", сравнив ноябрьские показатели в 2018 году с данными за это же время 2017 года. При этом пассажиры стали меньше ждать автобусы, троллейбусы и трамваи на остановках.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Заметнее всего ускорение в Северном административном округе - на 5,7%. На втором месте Центральный округ с приростом в 2,66%. Чуть ниже показатели у Юго-Восточного и Северо-Восточного округов - 2,52% и 2,34%, а замыкает рейтинг Западный округ - но и там транспорт поехал на 0,72% быстрее. Средняя скорость движения теперь составляет 15,7 км/ч, и это с учетом простоя на остановках. Для сравнения, в 2011 году "наземка" буквально ползла со скоростью лишь 11 км/ч. А дожидаться транспорта москвичи стали в среднем на 9 секунд меньше.

Почему же автобусы стали ходить быстрее? В пресс-службе столичного дептранса "РГ" подтвердили озвученные "Яндексом" цифры и рассказали, что для этого в городе принимается целый ряд мер: "Мы постоянно работаем над вводом новых выделенных полос для общественного транспорта - сегодня их действует более 320 километров. Обособляются и трамвайные пути от проезжей части, а значит, никто в пути не мешает трамваю. Кроме того, в минувшем сентябре весь наземный транспорт стал бестурникетным, что сделало посадку удобнее и позволило пассажирам экономить в пути 10-20 минут". В ведомстве также подчеркнули, что благодаря платным парковкам водители стали меньше бросать свои машины где попало, что также способствует ускорению перевозок.

Только в этом году протяженность выделенных полос в Москве увеличилась более чем на 34 километра

Казалось бы, как могут быть связаны парковки и городской транспорт? Если вспомнить, как ходили трамваи по Бульварному кольцу еще 5-6 лет назад, все сразу станет ясно. Например, на пересечении с Покровкой они постоянно упирались в машины, брошенные на краю тротуара, потому что водители в спешке просто не рассчитали габариты и оставили машину так, что по рельсам не проехать. Несчастные вагоновожатые постоянно выбегали из трамвая и пытались найти телефон нерадивого автомобилиста на лобовом стекле, чтобы доступным языком объяснить, что так ставить машину нельзя. Теперь же поблизости есть организованные парковочные карманы, а сами пути после реконструкции обособили. "Выделенные пути для трамваев сделали как в центре города, так и на периферии. Теперь на этих участках по сути появилось наземное метро", - рассказал "РГ" директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Предновогодние пробки начнутся в Москве в середине декабря

Что касается "выделенок" для автобусов и троллейбусов, то в 2018 году их длина увеличилась более чем на 34 км. Долгожданная полоса общей длиной 5,5 км появилась на улице Хачатуряна, Северном бульваре, проезде Дежнева и улице Менжинского. Проезд транспорта обособили на Ломоносовском и Нахимовском проспектах, Коломенском проезде, улице Новинки и на множестве других магистралей. "В Москве не одна сотня километров выделенных полос. По Варшавке, Каширке, Ленинскому проспекту и другим магистралям автобусы и троллейбусы бойко едут, обгоняя водителей в пробках. Сам же я если не каждый день, то очень часто пользуюсь 144-м маршрутом и с юго-запада Москвы до центра доезжаю быстрее, чем на машине", - делится наблюдениями Блинкин.

Кстати, сегодня транспорт "Мосгортранса" выполняет почти 96% запланированных рейсов - это на 2% больше, чем в прошлом году.

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