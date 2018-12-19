Названы победители конкурса "Мой первый бизнес"

В Москве названы победители онлайн-этапа международного конкурса для школьников "Мой первый бизнес". Участники проекта соревновались по пяти номинациям: "Инновации", "Сделай своими руками", "Свой видеоблог", "Интернет-продажи" и "Командный бизнес-проект". В итоге организаторы конкурса объявили по 10 победителей в четырех первых номинациях и команды-победители в последнем треке. Ценные призы и сертификаты получили 12 тысяч конкурсантов. Дальше для победителей онлайн-этапа в феврале начнется бизнес-интенсив.

Конкурс "Мой первый бизнес" - один из флагманских проектов АНО "Россия - страна возможностей", созданной по указу президента.

Генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей", проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, подчеркнул, что проект "Мой первый бизнес" направлен на то, чтобы не только научиться зарабатывать деньги, но и помогать другим людям.

"Это крайне важно. Я убежден в том, что предприниматели - это люди, которые делают очень важное дело. Они меняют мир к лучшему, благодаря предпринимателям развивается экономика, но, когда предприниматели еще и оказывают помощь, поддержку другим людям, тем, кто вокруг них - это еще важнее. Это их вклад в решение социальных задач", - сказал он.

Регистрация и онлайн-этап конкурса 2018-2019 годов проходили с 1 октября по 10 декабря. В этом году количество заявок на конкурс серьезно возросло. В 2018 году было подано более 675 тысяч заявок, в то время как в прошлом году в нем приняли участие 408 тысяч школьников. Всего задания конкурса выполнили 267 677 участников. По словам организаторов проекта, самым популярным направлением конкурса среди участников стал трек "Свой видеоблог" - участие в нем приняли 92 302 школьника. За ним следуют треки "Сделай своими руками" (90 482 конкурсанта), "Инновации" (34 037), "Интернет-продажи" (33 550), "Командный бизнес-проект" (17 306).

Победители конкурса получат 100 грантов на обучение в РЭУ им. Г. В. Плеханова, 70 путевок в образовательный центр "Сириус", 1,5 тыс. путевок на образовательные бизнес-интенсивы, смартфоны, ноутбуки, игровые приставки.