Под Москвой мужчина убил покупателя в очереди у кассы

В одном из магазинов Подмосковья мужчина до смерти избил покупателя, который слишком долго стоял у кассы.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК региона, инцидент произошел в Ивантеевке. В Сети уже обнародовали кадры с видеокамер в магазине. Видно, как один из покупателей остановился у кассы и начал разговор с продавцом. Стоявшему за ним мужчине не понравилась очередь, он затеял ссору и избил покупателя. Тот упал и сильно ударился. Даже после этого мужчина продолжил избиение. Приехавшие в магазин врачи "скорой помощи" констатировали смерть потерпевшего.

Следственный отдел по городу Пушкино возбудил уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ - "Причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть".