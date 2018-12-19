Под Тулой в ДТП с автобусом пострадали шесть человек

В Тульской области микроавтобус с пассажирами столкнулся с "Жигулями". В аварии получили травмы пять шесть человек, сообщил "РГ" начальник пресс-службы регионального главка МВД Андрей Ярцев.

Сообщение об аварии поступило на пульт единой диспетчерской службы в 10:06. уточнили в ГУ МЧС по региону. На место сразу же были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД, скорая помощь.

По данным полиции,столкнулись микроавтобус Iveco, следовавший по маршруту Тула-Узловая, и ВАЗ 2115. По предварительным данным, "Жигули" выехали на встречную полосу, где и произошло столкновение. Авария произошла на 21 километре автодороги Тула- Новомосковск.

За рулем отечественного легкового автомобиля был 19-летний парень, только в апреле этого года получивший права. Возможно, он не справился с управлением.

Водитель "пятнашки" получил крайне тяжелые травмы и был госпитализирован. В момент аварии в салоне автобуса находились шесть человек. Пятеро получили легкие травмы, госпитализация никому не потребовалась.

Сотрудники автоинспекции устанавливают обстоятельства аварии.