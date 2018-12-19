После двухлетней реконструкции театр "Современник" вернулся домой

Новости

Названы регионы, где лучше развиты сети газетных киосков 19.12.2018
Вышел первый трейлер третьего "Хеллбоя" 19.12.2018
Власти Москвы нашли способ спасти хлебозавод "Черкизово" 19.12.2018
Петров и Боширов внесены в санкционный список США 19.12.2018
Минфин США исключит "Русал" из санкционного списка 19.12.2018
Не плативший зарплаты работникам глава "Черкизово" признал вину 19.12.2018
Хет-трик Бэйла вывел "Реал" в финал клубного чемпионата мира 19.12.2018
Загитова пропустила первую официальную тренировку чемпионата России 19.12.2018
Еврокомиссия: Украина не соблюдает условия безвизового въезда в ЕС 19.12.2018
МИД РФ: Вывод войск США дает возможность для урегулирования в Сирии 19.12.2018
Крымский суд отклонил апелляцию четырех моряков ВМС Украины 19.12.2018
СК подтвердил начало выплат долга работникам "Черкизово" 19.12.2018
Видео: В Крыму задержан экстремист с 12 килограммами тротила 19.12.2018
Мужчина ранил троих человек возле медцентра в Лондоне 19.12.2018
В Австрии осужден "открыточный грабитель" 19.12.2018
В Ингушетии чиновников и банкиров обвинили в хищении 335 млн рублей 19.12.2018
Россиянин скончался в украинской тюрьме 19.12.2018
Дмитрий Фомин: Нижегородские волейбольные команды успешны сразу на двух фронтах 19.12.2018
Еврокомиссия: Украина много раз нарушила соглашение о безвизе 19.12.2018
В Донбассе заметили британских спецназовцев 19.12.2018
В Крыму предложили варианты защиты керченского моста от Украины 19.12.2018
В Петербурге осужден участник смертельного нападения на антифашиста 19.12.2018
Косачев: Решение США о выводе войск из Сирии может иметь двойное дно 19.12.2018
СМИ: Дональд Трамп распорядился вывести войска США из Сирии 19.12.2018
В Госдуме оценили планы Украины отправить корабли в Керченский пролив 19.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
19.12.2018 22:22
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Приходите сегодня

После двухлетней реконструкции театр "Современник" вернулся домой
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск №7749 (286)
Побывал в среду в "Современнике" и мэр Москвы Сергей Собянин. Оценил результаты работы строителей и реставраторов, поздравил актеров:
Два года, пока шла реставрация, актеры скитались по чужим углам. В среду мэр поздравил их с возвращением домой. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ Два года, пока шла реставрация, актеры скитались по чужим углам. В среду мэр поздравил их с возвращением домой. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
Два года, пока шла реставрация, актеры скитались по чужим углам. В среду мэр поздравил их с возвращением домой. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ

- С возвращением в родной дом! Путешествие было долгим, но оно счастливо закончилось. Два года вышли непростыми, но они не потеряны даром для "Современника": вы ставили спектакли, работали, творили. А мы с коллегами работали над тем, чтобы историческое здание обрело новую жизнь, которую хотят артисты и зрители. Надеюсь, что нам это сделать удалось.

Напомню, здание на Чистопрудном бульваре с элементами античной архитектуры в стиле неоклассицизма и модерна было построено в 1913-1914 годах по проекту архитектора Романа Клейна. "Современник" получил его в 1974 году. Ремонта театр не видел более 40 лет. За это время износились инженерные коммуникации, да и сам театр заметно обветшал. Работы по его приведению в порядок начались лишь осенью 2016 года. Строителям пришлось осовременить здание, как бы парадоксально это ни звучало: укрепили фундамент, заменили кровлю, сделали гидроизоляцию подвала, поменяли окна и двери. Полностью перестроили и святую святых: зрительный зал. Установили в нем новые кресла, закупили новое световое и звуковое оборудование, обновили сцену, добавив разных технических фишек. Например, появилась возможность использовать в спектаклях дымовую завесу и декорации-трансформеры.

Фото: Александр Иванишин/Театральный музей им. А.А.Бахрушина
Алла Демидова и Александр Ширвиндт получили премию "Театральный роман"

Конечно, восстановлен и внешний архитектурный облик - на фасад вернулась некогда украшавшая его надпись: "Кинотеатръ "Колизей", для которого изначально и строилось здание. Плюс обновлены кирпичная кладка стен и лепной декор, цоколь, лепнина, элементы карниза. Отремонтированы все репетиционные залы, гримерки, закулисные помещения и рабочие кабинеты - то есть все, что скрыто от посторонних глаз. Весной будущего года в зале, который окнами выходит на знаменитую ротонду, венчающую вход, откроется музей театра.

Заглянул Собянин и к художественному руководителю Галине Волчек, чтобы поздравить ее с юбилеем. Первых зрителей обновленный "Современник" встретит в четверг, а уже в январе актеры представят премьерный спектакль. Это пьеса Ивана Охлобыстина "Дюма", посвященная театру как творческой среде. Ставит ее Михаил Ефремов - сын одного из основателей "Современника" Олега Ефремова.

Кстати, начиная с 2013 года, в Москве реконструировали, отреставрировали и отремонтировали 40 театров. В ближайшие годы планируется завершить обновление еще более 20 театров, включая "Школу современной пьесы", "Шалом", "Модернъ".

Культура Театр Драматический театр Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Мэрские хроники
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД РФ: Вывод войск США дает возможность для урегулирования в Сирии
В Госдуме оценили планы Украины отправить корабли в Керченский пролив
В ГИБДД прокомментировали идею проверять знание ПДД при обмене прав
В Кремле заявили о продолжении реализации контракта по С-400
Виталий Мутко покинул пост президента Российского футбольного союза