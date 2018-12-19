После двухлетней реконструкции театр "Современник" вернулся домой

Побывал в среду в "Современнике" и мэр Москвы Сергей Собянин. Оценил результаты работы строителей и реставраторов, поздравил актеров:

Два года, пока шла реставрация, актеры скитались по чужим углам. В среду мэр поздравил их с возвращением домой. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ

- С возвращением в родной дом! Путешествие было долгим, но оно счастливо закончилось. Два года вышли непростыми, но они не потеряны даром для "Современника": вы ставили спектакли, работали, творили. А мы с коллегами работали над тем, чтобы историческое здание обрело новую жизнь, которую хотят артисты и зрители. Надеюсь, что нам это сделать удалось.

Напомню, здание на Чистопрудном бульваре с элементами античной архитектуры в стиле неоклассицизма и модерна было построено в 1913-1914 годах по проекту архитектора Романа Клейна. "Современник" получил его в 1974 году. Ремонта театр не видел более 40 лет. За это время износились инженерные коммуникации, да и сам театр заметно обветшал. Работы по его приведению в порядок начались лишь осенью 2016 года. Строителям пришлось осовременить здание, как бы парадоксально это ни звучало: укрепили фундамент, заменили кровлю, сделали гидроизоляцию подвала, поменяли окна и двери. Полностью перестроили и святую святых: зрительный зал. Установили в нем новые кресла, закупили новое световое и звуковое оборудование, обновили сцену, добавив разных технических фишек. Например, появилась возможность использовать в спектаклях дымовую завесу и декорации-трансформеры.

Конечно, восстановлен и внешний архитектурный облик - на фасад вернулась некогда украшавшая его надпись: "Кинотеатръ "Колизей", для которого изначально и строилось здание. Плюс обновлены кирпичная кладка стен и лепной декор, цоколь, лепнина, элементы карниза. Отремонтированы все репетиционные залы, гримерки, закулисные помещения и рабочие кабинеты - то есть все, что скрыто от посторонних глаз. Весной будущего года в зале, который окнами выходит на знаменитую ротонду, венчающую вход, откроется музей театра.

Заглянул Собянин и к художественному руководителю Галине Волчек, чтобы поздравить ее с юбилеем. Первых зрителей обновленный "Современник" встретит в четверг, а уже в январе актеры представят премьерный спектакль. Это пьеса Ивана Охлобыстина "Дюма", посвященная театру как творческой среде. Ставит ее Михаил Ефремов - сын одного из основателей "Современника" Олега Ефремова.

Кстати, начиная с 2013 года, в Москве реконструировали, отреставрировали и отремонтировали 40 театров. В ближайшие годы планируется завершить обновление еще более 20 театров, включая "Школу современной пьесы", "Шалом", "Модернъ".