СК подтвердил начало выплат долга работникам "Черкизово"

Следственный комитет России подтвердил выплату сотрудникам столичного хлебокомбината "Черкизово" 700 тысяч рублей в счет долга работодателя. Ранее они объявили голодовку в связи с большой задолженностью по зарплатам.

"Благодаря спланированным следственным действиям, с 14 декабря начались выплаты в счет погашения задолженностей перед работниками. В настоящее время выплачено более 700 тысяч рублей", - сообщается на официальном сайте Главного следственного управления СК по Москве.

Директор хлебокомбината Ян Соловьев в настоящее время находится под стражей. В среду, 19 декабря, Преображенский суд Москвы продлил срок его задержания на 72 часа.

"Удовлетворено ходатайство прокуратуры о продлении срока задержания Соловьеву до 21 декабря", - сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Александра Савельева.

По данным следствия, Соловьев, имея финансовые возможности, не выплачивал полностью зарплату персоналу предприятия с августа 2018 года по настоящее время. Общая сумма задолженности перед 105 сотрудниками хлебокомбината превысила 10 млн рублей.

Агентство отмечает, что "Черкизово" является дочерним предприятием компании "Настюша", которое с лета 2017 года находится под арестом по уголовному делу о мошенничестве со средствами дольщиков.