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19.12.2018 13:39
Проект: В регионах

В Калуге потратят миллион на дорожную безопасность

Депутат городской думы Андрей Макаров за многолетний труд и значительный вклад в формирование нормативно-правовой базы города был награжден Почетной грамотой губернатора Калужской области. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов поздравил коллегу с заслуженной наградой и пожелал дальнейших успехов.
Фото: Калужская городская Дума Фото: Калужская городская Дума
Фото: Калужская городская Дума

Депутаты внесли поправки в бюджет Калуги на 2018 год. Доходная часть бюджета увеличивается на 81,7 млн. рублей за счет налоговых поступлений. На 115,7 млн. рублей доходная часть увеличивается за счет межбюджетных трансфертов.

138,5 млн. рублей выделяется на создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях для детей от двух месяцев до трех лет. 38,6 млн. рублей будет выделено на оплату взносов на капремонт общего имущества многоквартирных домов соразмерно доле муниципалитета.

Фото: Калужская городская Дума
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10 миллионов 340 тысяч рублей выделяется на исполнение решений суда по капитальному ремонту домов. 25,6 млн. рублей будет направлено на приобретение объекта недвижимости, расположенного по адресу улица Полесская, дом 20, для реализации программ дошкольного образования.

20,5 млн. рублей будет выделено на выплату выкупной стоимости жилья собственникам жилых помещений в рамках программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда". 5,1 млн. рублей выделяется на организацию исполнения переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты.

1,5 млн. рублей будет выделено на возмещение недополученных расходов за перевозку льготных категорий пассажиров. Миллион рублей выделяется на организацию работ по повышению безопасности дорожного движения, 1 миллион 787 тысяч рублей будет направлено на мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства, 6,6 млн. рублей - на содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения, 309 тысяч рублей - на благоустройство дворовых территорий.

4,5 млн. рублей будет выделено на мероприятия по изъятию земельных участков и объектов недвижимости для муниципальных нужд.

Также в ходе заседания были согласованы сделки муниципальным предприятиям.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги
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