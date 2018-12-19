В Музее Победы пройдет выставка советских елочных игрушек

В Москве в ближайшую пятницу, 21 декабря, откроется выставка "Старый добрый Новый год". В Музее Победы можно будет увидеть старинные новогодние игрушки, открытки, сувениры и маски.

Эта выставка - около 500 экспонатов - совместный проект артиста Александра Олешко и Музея Победы. Актер передал музею свою коллекцию, также можно будет увидеть сувениры из фондов музея, сообщает m24.ru.

На выставке можно проследить историю одного из самых любимых праздников в нашей стране и узнать, как с годами менялась новогодняя атрибутика. Выставка продлится до 31 января.

Кроме того, в Музее Победы для школьников подготовили историческую квест-игру "Елка Победы". Посетителей ждет новогодняя игра в стенах музея, которая поможет расширить знания о Великой Отечественной войне.