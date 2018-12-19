В одной из ведущих клиник Москвы нашли четыре мумии

Тела и останки пятерых человек найдены в одной из ведущих клиник Москвы, сообщили в пресс-службе ГСУ СК столицы.

В ведомстве отметили, что на тела наткнулись сами работники медицинского центра еще вечером 17 декабря. Четыре мумифицированных тела и скелет лежали в морге в трех деревянных ящиках. Эксперты пришли к выводу, что смерть всех людей наступила более 10 лет назад. Вероятно, в то время про них просто забыли, а сейчас случайно нашли в ходе инвентаризации.

По предварительным данным, инцидент произошел в онкоцентре имени Н.Н. Блохина на Каширском шоссе. По этому факту сейчас проводится проверка. Изъяты все необходимые следствию медицинские документы.