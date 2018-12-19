В Подмосковье задержали банду поджигателей и торговцев наркотиками

Подмосковными оперативниками уголовного розыска совместно с коллегами из областного отделов МВД "Серпуховское" и города Протвино были задержаны четверо мужчин в возрасте от 27 до 46 лет. Трое из них ранее были судимы. Вся четверка подозревается в умышленном повреждении чужого имущества и распространении наркотиков. Об этом сегодня сообщила начальник пресс-службы областной полиции Татьяна Петрова.

- Установлено, что злоумышленники, находясь на территории одного из садовых товариществ в деревне Рудаково, подожгли частный дом с хозяйственной постройкой, принадлежащих знакомой одного из них. Кроме того, они планировали поджечь также гараж женщины, но ошиблись адресом и подожгли гаражный бокс одного из местных жителей, в котором находился автомобиль иностранного производства. Общий материальный ущерб от противоправных деяний составил более 6,5 миллиона рублей, - рассказала Петрова.

Злоумышленников довольно быстро задержали. По информации Петровой, была проведена спецоперация сотрудниками полиции при поддержке бойцов отряда специального назначения "Гром", и все подозреваемые были задержаны по местам своего жительства. На допросе подозреваемые сознались, что совершили поджог имущества в результате "личных неприязненных отношений к потерпевшей".

Но на этом дело не закончилось. Криминальный квартет оказался замешан и в наркоторговле. Во время обысков в квартирах двух задержанных оперативники изъяли 2 свертка с растительным и порошкообразным веществами. Экспертиза показала, что в одном из них было свыше 100 граммов гашиша, в другом - несколько десятков грамм героина. Все изъятое является смертельным зельем в особо крупном размере и предназначалось для распространения. Двое из криминально квартета арестованы. Остальные помещены под домашний арест. С них взята подписка о невыезде.

Уголовные дела возбуждены по нескольким статьям УК РФ: умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотиков. По этим статьям подозреваемые могут сесть на срок до 5 и 15 лет соответственно. Двум мужчинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным - домашний арест и подписка о невыезде.

Сейчас проводятся мероприятия, направленные на установление причастности подозреваемых к другим преступлениям, совершенным на территории Московской области.