В Рыбинске состоялось открытие выставки, посвященной Юрию Андропову

Воссоздать связь с прошлым, открыть неизвестные факты биографии, узнать Юрия Андропова как крупного политика в мировой истории - такие задачи ставили перед собой кураторы проекта "О прошлом для будущего" во главе с директором некоммерческого учреждения культуры "Музей рыбинские рыбы" Алексеем Алексашиным. Создать одноименную выставку удалось на средства гранта Президента Российской Федерации и при поддержке администрации Рыбинска.
- Рыбинск в течение нескольких лет носил имя Юрия Андропова, поэтому было принципиальным, чтобы выставка появилась именно в нашем городе. Очень приятно, что на открытие экспозиции пришла молодежь. Нужно знать историю своей страны и важно научить современное поколение любить свою страну. Ставим перед собой задачу в последующем переформатировать эту выставку в целый музей, посвященный 20 веку, - рассказал глава города Рыбинска Денис Добряков.
На открытие выставки были приглашены курсанты Речного училища, кадеты, члены Юнармии. По личному приглашению главы города Дениса Добрякова в Рыбинск приехали экс-командиры групп специального назначения "Альфа" и "Вымпел". Эти антитеррористические подразделения были созданы по инициативе Юрия Андропова. Их командиры - Геннадий Николаевич Зайцев и Валерий Александрович Круглов лично были знакомы с Генсеком.
- Когда мы познакомились с Андроповым, мне было 33 года. Юрий Владимирович был скромным человеком, никогда не кичился, жил в скромно обставленной квартире с обычной мебелью. Его обаятельность и доступность всегда помогала в общении с другими людьми. Я глубоко убежден, что данные экспонаты нашли достойное место на этой выставке, и уверен, что это только начало, - поделился впечатлениями Герой Советского Союза, генерал-майор запаса Геннадий Зайцев.
- Хотелось бы обратиться к молодому поколению. Каждый из вас определится и поставит себя на то место, которое будет заслужено и оценено. Я желаю вам добра, здоровья и любить свое Отечество, - сказал присутствующим генерал-майор запаса Валерий Круглов.
На выставке представлено около двухсот предметов, относящихся к страницам жизни и деятельности Юрия Андропова. Это одежда, подарочные сувениры, книги, фотографии, а также вещи, носящие редкий и даже уникальный характер - диплом об окончании речного техникума, военный билет, трудовая книжка, фотографии из детства и юности.
Выставка построена на современной материальной основе - в сочетании фотографий, документов, объемных предметов, посетитель сможет посмотреть "живьем" воспоминания свидетелей событий на экране, стилизованного под "старый телевизор", прочитать интерактивную книгу, посмотреть фильмы на видеостене, совершить путешествие по миру с помощью сенсорной карты.