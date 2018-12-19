В Рыбинске состоялось открытие выставки, посвященной Юрию Андропову

В Рыбинском музее-заповеднике состоялась презентация мультимедийной экспозиции "О прошлом для будущего", посвященной Генеральному секретарю ЦК КПСС Юрию Андропову, чье имя на протяжении пяти лет носил город Рыбинск. На открытие выставки были приглашены экс-командиры групп специального назначения "Альфа" и "Вымпел", которые лично были знакомы с Юрием Владимировичем Андроповым.

Воссоздать связь с прошлым, открыть неизвестные факты биографии, узнать Юрия Андропова как крупного политика в мировой истории - такие задачи ставили перед собой кураторы проекта "О прошлом для будущего" во главе с директором некоммерческого учреждения культуры "Музей рыбинские рыбы" Алексеем Алексашиным. Создать одноименную выставку удалось на средства гранта Президента Российской Федерации и при поддержке администрации Рыбинска.

- Рыбинск в течение нескольких лет носил имя Юрия Андропова, поэтому было принципиальным, чтобы выставка появилась именно в нашем городе. Очень приятно, что на открытие экспозиции пришла молодежь. Нужно знать историю своей страны и важно научить современное поколение любить свою страну. Ставим перед собой задачу в последующем переформатировать эту выставку в целый музей, посвященный 20 веку, - рассказал глава города Рыбинска Денис Добряков.

На открытие выставки были приглашены курсанты Речного училища, кадеты, члены Юнармии. По личному приглашению главы города Дениса Добрякова в Рыбинск приехали экс-командиры групп специального назначения "Альфа" и "Вымпел". Эти антитеррористические подразделения были созданы по инициативе Юрия Андропова. Их командиры - Геннадий Николаевич Зайцев и Валерий Александрович Круглов лично были знакомы с Генсеком.

- Когда мы познакомились с Андроповым, мне было 33 года. Юрий Владимирович был скромным человеком, никогда не кичился, жил в скромно обставленной квартире с обычной мебелью. Его обаятельность и доступность всегда помогала в общении с другими людьми. Я глубоко убежден, что данные экспонаты нашли достойное место на этой выставке, и уверен, что это только начало, - поделился впечатлениями Герой Советского Союза, генерал-майор запаса Геннадий Зайцев.

- Хотелось бы обратиться к молодому поколению. Каждый из вас определится и поставит себя на то место, которое будет заслужено и оценено. Я желаю вам добра, здоровья и любить свое Отечество, - сказал присутствующим генерал-майор запаса Валерий Круглов.

На выставке представлено около двухсот предметов, относящихся к страницам жизни и деятельности Юрия Андропова. Это одежда, подарочные сувениры, книги, фотографии, а также вещи, носящие редкий и даже уникальный характер - диплом об окончании речного техникума, военный билет, трудовая книжка, фотографии из детства и юности.

Выставка построена на современной материальной основе - в сочетании фотографий, документов, объемных предметов, посетитель сможет посмотреть "живьем" воспоминания свидетелей событий на экране, стилизованного под "старый телевизор", прочитать интерактивную книгу, посмотреть фильмы на видеостене, совершить путешествие по миру с помощью сенсорной карты.