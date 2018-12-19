Все катки с искусственным льдом в Москве уже залиты

Этой зимой жители и гости столицы смогут активно проводить свое свободное время. Для любителей зимних развлечений готовят открытые катки, лыжные трассы и ледяные горки.

Как рассказал замначальника Объединения административно-технических инспекций Москвы Леонид Бородулин, катки с искусственным льдом уже залиты. Их в городе 130. Рядом с площадками подготовлены раздевалки и пункты проката инвентаря, а также точки питания и места для оказания медпомощи.

Что касается катков с натуральным покрытием, то их подготовка еще ведется - из-за меняющейся погоды. Ожидается, что в столице будут открыты более 1,2 тысячи таких площадок.

Любителей лыжного спорта ждут 376 трасс с натуральным покрытием и 7 горнолыжных склонов. Эти объекты также включают в себя прокат, точки питания и другую инфраструктуру.

- Все работы по обустройству трасс и горнолыжных склонов почти завершены, в ближайшее время они будут полностью готовы к эксплуатации, - цитирует слова Бородулина "Вечерняя Москва".

Также в Москве будут подготовлены 224 снежные и ледяные горки. Из них 14 - на естественных склонах, а вот остальные - это специальные конструкции.