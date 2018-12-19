Бывший первый вице-губернатор Приморья приговорен судом к штрафу

Суд приговорил бывшего первого вице-губернатора Приморского края Василия Усольцева к штрафу в размере 6,3 миллиона рублей и наложил запрет на занятие определенных должностей сроком на два года десять месяцев. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

На основании собранных приморскими следователями доказательств Василий Усольцев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности).

Он, занимая должность первого вице-губернатора, вместе со своим соучастником систематически получал прибыль от осуществления предпринимательской деятельности. По законодательству Российской Федерации заниматься предпринимательством он не имел права. Прибылью он распоряжался по своему усмотрению.

Второй предприниматель выплатит меньший штраф - 1,1 миллиона рублей.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю.