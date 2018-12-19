Часть туристов из Хабаровска вернулась домой с острова Хайнань

Вторая группа туристов вернулась в Хабаровск с китайского острова Хайнань рейсом Санья - Хабаровск российской авиакомпании NordStar. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

Как пояснили агентству в управлении по туризму краевого Министерства культуры, сейчас вылета ожидают еще около 120 человек.

Напомним, клиенты туроператора "Жемчужная река" не смогли вылететь домой из-за долгов фирмы перед перевозчиком. После вмешательства властей жителей других регионов России вывезли бортами "ИрАэро", а вот дальневосточники остались ждать прямого рейса из Ханкоу.

В конце прошлой недели часть хабаровчан удалось доставить домой рейсом этой компании через Челябинск и Москву.

Сейчас решается вопрос о возвращении оставшихся людей. Это планируется сделать самолетом авиакомпании "Аврора" или с привлечением сил МЧС. Для помощи пассажирам в КНР прибыл представитель краевого руководства.