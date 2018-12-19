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19.12.2018 10:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На фабрике в Приморье обнаружен вирус птичьего гриппа

Текст: Ольга Журман

Вирус гриппа птиц обнаружен на предприятии "Торговый дом "Дальневосточная птица”" в Приморском крае. Лабораторные исследования провели специалисты ФГБУ "Приморская межобластная ветеринарная лаборатория". В образцах биологического материала от трупов птицы выделен РНК вируса гриппа птиц типа "А" подтипа "Н9"", сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

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Этот подтип гриппа является низкопатогенным и не опасен для человека. Но все-таки уведомлены все заинтересованные службы края, а также управления ветеринарии соседствующих с регионом территорий.

Ранее жители поселка Заводской сообщали о массовом падеже и незаконном захоронении птицы на территории птицефабрики. Специалисты обнаружили место незаконного захоронения.

Введены ограничения на реализацию инкубационных яиц и живой птицы с предприятия. Утвержден план мероприятий по устранению инфекции.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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