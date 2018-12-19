На Камчатке и Колыме из-за циклона отменили занятия в школах

Занятия для учеников 1-4 классов отменили в Петропавловске-Камчатском. Причиной стал циклон, накрывший полуостров во вторник, сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, из-за сильных осадков и ветра вчера в городе муниципальным служащим разрешили не выходить на работу, а у детей отменили занятия в школах.

Сейчас в городе ликвидируют последствия циклона. Основные дороги уже расчищены, транспорт свободно передвигается.

"Расчистка придомовых территорий будет производиться в течение трех суток", - уточняют в мэрии.

В горных районах края действует предупреждение о лавинной опасности.

В Магадане - похожая ситуация. Из-за пурги для учащихся 1-4 классов ввели режим свободного посещения. Это значит, что родители сами решают, отправлять ребенка в школу или нет.