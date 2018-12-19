На Камчатке наказали чиновницу, сравнившую пенсионера с животным

На Камчатке привлекли к дисциплинарной ответственности сотрудницу администрации, которая засняла на видео пенсионера, появившегося с обрезом у здания правительства края, и, комментируя его действия, предложила усыпить с помощью дротика, как животное.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации края, женщина работает программистом в учреждении, подведомственном краевому минфину.

Когда ролик только появился в сети, краевые власти заявили, что распространившую запись сотрудницу уже уволили, а судьба комментировавшей за кадром происходящее женщины решится позже. Теперь стало известно, что на заседании комиссии по соблюдению правил служебного поведения было принято решение вынести ей письменное замечание.

Напомним, в середине ноября у здания правительства Камчатского края задержали пожилого мужчину с обрезом, сделанным из охотничьего ружья. Нарушитель объяснил свой поступок тем, что давно заподозрил: за ним кто-то следит. Пенсионера поместили в краевой психдиспансер для медосвидетельствования.