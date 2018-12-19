С космодрома Восточный полетят почти тридцать спутников

Ракета-носитель "Союз-2.1а" стартует с космодрома Восточный и выведет на околоземную орбиту около трех десятков спутников.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли, это будут спутники из России, Германии, Японии, Испании, США и ЮАР.

"Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" со спутниками дистанционного зондирования земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций "Канопус-В" № 5 и 6 запланирован на 27 декабря 2018 года. Это будет четвертый пуск с нового российского космодрома", - говорится в официальном сообщении Роскосмоса.

В ведомстве также отмечают, что уже завершилась заправка разгонного блока "Фрегат". На 20 декабря запланирована общая сборка космической головной части, а на 23 декабря - сборка ракеты.