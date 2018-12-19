Новости

В Прикамье должница спряталась от судебных приставов в диване 08:59
Под Тюменью в ДТП с грузовиком погиб водитель автобуса 07:53
На Камчатке и Колыме из-за циклона отменили занятия в школах 07:47
На юге России 1500 военных связистов одновременно вышли в эфир 07:46
Банк России обнаружил маскировавшийся под его интернет-приемную сайт 07:45
Forbes назвал самых богатых звезд шоу-бизнеса США 07:32
С космодрома Восточный полетят почти тридцать спутников 07:32
Трамп: Стена на границе с Мексикой будет "художественно оформленной" 07:22
Бастующие мексиканские врачи взяли в заложники жену губернатора 06:43
Власти одного из городов Китая запретили Рождество 06:40
В космическом городке Приамурья пропали 700 тонн мазута 06:38
Что будет с ценами на селедку к новогодним праздникам 06:30
Госдеп одобрил продажу Турции систем ПРО Patriot 05:57
В Хабаровском крае ребенок погиб от отравления бабушкиными таблетками 05:42
Паромную переправу между Сахалином и материком закрыли из-за циклона 05:41
Тело бизнесмена Валерия Воробьева найдено в Москве 05:31
В Хабаровском крае погиб найденный в октябре тигр 05:19
Спасенный в Приморье гималайский медвежонок залег в зимнюю спячку 05:10
В США отмечен максимальный уровень смертности от огнестрельного оружия 05:02
Суд перенес вынесение приговора бывшему советнику Трампа 04:26
Минфин США: Торговые переговоры с Китаем начнутся в январе 04:24
Канадский фрегат завершил дежурство у берегов КНДР 03:30
В Бразилии сильный пожар оставил без жилья 2,5 тысячи человек 02:48
Не менее 13 человек пострадали в ДТП с автобусом в Выксе 02:09
Фонд Трампа остановит работу в США 01:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
У нас в гостях - заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков
У нас в гостях - заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
19.12.2018 07:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

С космодрома Восточный полетят почти тридцать спутников

Текст: Александр Ярошенко
Фото: Олеся Курпяева/РГ Фото: Олеся Курпяева/РГ
Фото: Олеся Курпяева/РГ

Ракета-носитель "Союз-2.1а" стартует с космодрома Восточный и выведет на околоземную орбиту около трех десятков спутников.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Космодром Восточный начнут готовить к пускам "Ангары" в 2019 году

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли, это будут спутники из России, Германии, Японии, Испании, США и ЮАР.

"Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" со спутниками дистанционного зондирования земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций "Канопус-В" № 5 и 6 запланирован на 27 декабря 2018 года. Это будет четвертый пуск с нового российского космодрома", - говорится в официальном сообщении Роскосмоса.

В ведомстве также отмечают, что уже завершилась заправка разгонного блока "Фрегат". На 20 декабря запланирована общая сборка космической головной части, а на 23 декабря - сборка ракеты.

Общество Космос Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Космодром Восточный
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Опрос: Ностальгия россиян по СССР достигла максимума за 10 лет
МИД РФ прокомментировал ультиматум США по ракетам
Путин поручил создать реестр получателей бесплатных лекарств
ЦБ запретит банкам размещать обменные курсы валют на уличных табло
ФАС оштрафовала "Большую тройку" сотовых операторов за роуминг