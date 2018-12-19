Спасенный в Приморье гималайский медвежонок залег в зимнюю спячку

Маленькая медведица, которую изъяли у местных жителей, державших ее в тесной клетке, обустроила в берлоге "гнездо" из сена и уснула. Об этом сообщается на странице МРОО "Центр "Тигр”" в Facebook.

Специалисты полагают, что руководствуясь инстинктами, малышка впервые в своей жизни, сама обустроила берлогу и залегла в спячку. Для этого она затолкала в будку размером метр на полтора шесть плотно упакованных мешков сена. Потом долго его приминала и взъерошивала, устраивая подстилку.

Ранее, после того как медвежонка привезли в "Центр "Тигр”" и продержали на карантине, он взялся резво обследовать территорию и лазать по деревьям. Теперь хорошо откормленная кроха проспит до весны.