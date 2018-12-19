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19.12.2018 05:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Спасенный в Приморье гималайский медвежонок залег в зимнюю спячку

Текст: Ольга Журман

Маленькая медведица, которую изъяли у местных жителей, державших ее в тесной клетке, обустроила в берлоге "гнездо" из сена и уснула. Об этом сообщается на странице МРОО "Центр "Тигр”" в Facebook.

Фото: depositphotos.com
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Специалисты полагают, что руководствуясь инстинктами, малышка впервые в своей жизни, сама обустроила берлогу и залегла в спячку. Для этого она затолкала в будку размером метр на полтора шесть плотно упакованных мешков сена. Потом долго его приминала и взъерошивала, устраивая подстилку.

Ранее, после того как медвежонка привезли в "Центр "Тигр”" и продержали на карантине, он взялся резво обследовать территорию и лазать по деревьям. Теперь хорошо откормленная кроха проспит до весны.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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