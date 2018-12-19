У берегов Чукотки объявился редкий японский кит

Научные сотрудники биологического факультета Московского государственного университета и Камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН в ходе исследований в проливе Сенявина у берегов Чукотки встретили редчайшего представителя китообразных - японского кита.

Как сообщила в среду пресс-служба Национального парка "Берингия", японский кит - родственник гренландского кита - попал в поле зрения ученых в бухте Пенкингнгей.

- На весь океан их насчитывается едва ли пара сотен, и каждая встреча с японским китом - большое везение, - рассказал морской биолог Иван Федутин. - Мы наблюдали его в течение восьми дней. Он держался в скоплении горбачей, присоединялся к группам, кормился с ними совместно.

Генетические исследования показали, что этот кит является представителем не западной (российской), а восточной (американско-канадской) субпопуляции.

Группа ученых второй год проводит в проливе Сенявина исследования в рамках совместной с нацпарком научной программы по изучению китообразных Чукотки. По словам Ивана Федутина, основным объектом исследований является крупное и стабильное скопление горбатых китов. Встреча с прибившимся к этой группе японским китом стала неожиданным бонусом.