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19.12.2018 11:12
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

У берегов Чукотки объявился редкий японский кит

Текст: Юрий Батин
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Научные сотрудники биологического факультета Московского государственного университета и Камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН в ходе исследований в проливе Сенявина у берегов Чукотки встретили редчайшего представителя китообразных - японского кита.

Как сообщила в среду пресс-служба Национального парка "Берингия", японский кит - родственник гренландского кита - попал в поле зрения ученых в бухте Пенкингнгей.

Фото: depositphotos.com
На Чукотке кит подплыл к берегу поесть и почесаться

- На весь океан их насчитывается едва ли пара сотен, и каждая встреча с японским китом - большое везение, - рассказал морской биолог Иван Федутин. - Мы наблюдали его в течение восьми дней. Он держался в скоплении горбачей, присоединялся к группам, кормился с ними совместно.

Генетические исследования показали, что этот кит является представителем не западной (российской), а восточной (американско-канадской) субпопуляции.

Группа ученых второй год проводит в проливе Сенявина исследования в рамках совместной с нацпарком научной программы по изучению китообразных Чукотки. По словам Ивана Федутина, основным объектом исследований является крупное и стабильное скопление горбатых китов. Встреча с прибившимся к этой группе японским китом стала неожиданным бонусом.

Общество Наука Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО
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