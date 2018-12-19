В Хабаровском крае погиб найденный в октябре тигр

Больной тигр, найденный в октябре на берегу реки Бикин и помещенный в реабилитационный центр "Утес" под Хабаровском, скончался.

Напомним, хищника, несколько дней пролежавшего у воды, заметили рыбаки. Он не проявлял агрессии к людям и не уходил в тайгу. Специалисты справедливо заметили, что такое поведение говорит о серьезном заболевании и отловили тигра.

Анализ крови показал наличие панлейкопении - вирусного заболевания, вызванного снижением иммунитета. Тигру давали лекарства, но в конце ноября его состояние стало резко ухудшаться. Животное скончалось 13 декабря.

Вскрытие подтвердило, что смерть наступила из-за острой вирусной инфекции, которую вызвало снижение иммунитета, спровоцированное паразитарными инвазиями.

- К сожалению, тигры, как и другие животные, гибнут в том числе по естественным причинам. В отдельных группировках этот показатель достигает 18 процентов. У домашних кошек, например, панлейкопения приводит к гибели в 90 процентов случаев. Поэтому, говоря объективно, шансов спасти тигра у ветеринаров практически не было, - сказал генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.