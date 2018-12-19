В Хабаровском крае ребенок погиб от отравления бабушкиными таблетками

В СУ СК по Хабаровскому краю проводят проверку по факту гибели двухлетнего ребенка. Он скончался от отравления таблетками.

Трагедия произошла в селе Аим Аяно-Майского района. Вечером 16 декабря 43-летняя женщина пришла в гости к семье своей дочери, чтобы провести время с внуками. По небрежности она положила свои таблетки на стол. Оставшийся на пару минут без присмотра двухлетний внук проглотил их. К сожалению, усилия врачей результатов не принесли.

Семья, где проживал мальчик, характеризуется только положительно, мальчику в ней оказывали надлежащий уход.

Проверка ведется по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности малолетнему ребенку). Во время нее будет дана оценка действиям родителей и бабушки.