В Хабаровском крае урезали доплаты к пенсиям депутатов и чиновников

Доплаты к пенсиям губернатора, депутатов и членов правительства Хабаровского края сокращены более чем в два раза. Соответствующее постановление подписал глава региона Сергей Фургал.

Он подчеркнул, что таким образом нормативная база будет приведена в порядок, сообщает пресс-служба правительства края.

- Постановление, которое действовало до моего прихода, не выдерживает никакой критики. Я считаю его неправомерным. Такие высокие доплаты к пенсиям, которые были установлены краевой Думой ранее, недопустимы. Размер доплат к пенсиям сократится в два раза, а в некоторых случаях и больше, - сказал Сергей Фургал.

Он также отметил, что в результате такого шага краевой бюджет сэкономит по девять миллионов рублей в год. Их направят на выполнение социальных обязательств правительства региона.

Постановление вступит в силу с 1 января 2019 года. Оно распространится не только на будущих пенсионеров, но и на тех, кто уже вышел на заслуженный отдых в этом году.