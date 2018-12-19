Новости

Россия проведет учения ядерных сил 10:46
В Кузбассе коммунальщики покрыли снежную горку белой краской 10:42
На Ставрополье мать похоронила младенца во дворе частного дома 10:41
Путин поздравил Волчек с юбилеем 10:40
В Москве две машины насмерть сбили пешехода 10:38
Российским истребителям устроили пышную встречу в Китае 10:28
"Серебряный Дождь" проводит Всероссийскую благотворительную акцию 10:26
Кроссовер Mazda CX-5 сохранил звание российского бестселлера марки 10:25
В Оренбуржье СК начал проверку по нападению тигра на работника цирка 10:24
ЦБ спрогнозировал подорожание товаров в 2019 году 10:24
Песков рассказал о главных темах пресс-конференции президента 10:23
Бывший первый вице-губернатор Приморья приговорен судом к штрафу 10:22
Критики назвали лучшим российским сериалом года "Звоните ДиКаприо!" 10:20
В Иркутске участкового заподозрили в групповом изнасиловании 10:19
День рождения Степана Бандеры стал на Украине официальным праздником 10:17
На Урале возбудили дело после смерти пенсионерки из-за прорыва трубы 10:09
На фабрике в Приморье обнаружен вирус птичьего гриппа 10:08
В Сургутском районе водитель сбил подростков на переходе 10:07
"Триумфы" и "Панцири" в Крыму отразили "атаку" противника 10:03
В Комсомольске-на-Амуре на машину "скорой" упал трансформатор 10:03
В Хабаровском крае урезали доплаты к пенсиям депутатов и чиновников 10:03
Илон Маск открыл скоростной подземный тоннель под Лос-Анджелесом 09:50
В Сочи бывшего вице-мэра осудили за превышение полномочий 09:46
Власти Ялты подтвердили создание игорной зоны в Кацивели 09:45
На Камчатке наказали чиновницу, сравнившую пенсионера с животным 09:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, когда опьянение не является отягчающим обстоятельством
ВС разъяснил, когда опьянение не является отягчающим обстоятельством
У нас в гостях - заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков
У нас в гостях - заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
19.12.2018 10:03
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Хабаровском крае урезали доплаты к пенсиям депутатов и чиновников

Текст: Юлия Гарднер

Доплаты к пенсиям губернатора, депутатов и членов правительства Хабаровского края сокращены более чем в два раза. Соответствующее постановление подписал глава региона Сергей Фургал.

Он подчеркнул, что таким образом нормативная база будет приведена в порядок, сообщает пресс-служба правительства края.

Мэр Якутска уволила чиновника, заказавшего банкеты на 1,1 млн рублей

- Постановление, которое действовало до моего прихода, не выдерживает никакой критики. Я считаю его неправомерным. Такие высокие доплаты к пенсиям, которые были установлены краевой Думой ранее, недопустимы. Размер доплат к пенсиям сократится в два раза, а в некоторых случаях и больше, - сказал Сергей Фургал.

Он также отметил, что в результате такого шага краевой бюджет сэкономит по девять миллионов рублей в год. Их направят на выполнение социальных обязательств правительства региона.

Постановление вступит в силу с 1 января 2019 года. Оно распространится не только на будущих пенсионеров, но и на тех, кто уже вышел на заслуженный отдых в этом году.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Каждый четвертый работодатель начнет 2019 год с увольнений
МИД РФ прокомментировал ультиматум США по ракетам
Опрос: Ностальгия россиян по СССР достигла максимума за 10 лет
Илон Маск открыл скоростной подземный тоннель под Лос-Анджелесом
Госдеп одобрил продажу Турции систем ПРО Patriot