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19.12.2018 15:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Магадане два ребенка погибли при пожаре в частном доме

Текст: Денис Передельский

В Магаданские следователи расследуют гибель двух детей в результате пожара в частном доме.

По данным регионального СК РФ по региону, ЧП произошло утром 19 декабря. Огонь охватил частный дом на улице Ново-Нагаевской в Магадане.

Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану
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Предварительно установлено, что внутри находилась 28-летняя женщина, двое ее детей и 11-месячный племянник.

Когда дети играли, женщина уснула, а проснулась от запаха дыма. К тому времени огонь уже охватил детскую комнату. Женщина на руках вынесла племянника на улицу.

Вернуться за своими детьми она уже не смогла - не пустили сильный огонь и дым. В результате ЧП погибли оба ее ребенка - дети двух и шести лет. Младенца госпитализировали.

"Проведен осмотр места происшествия, для установления причин смерти малолетних назначены судебно-медицинские экспертизы, - сообщили в СУ СК. - В целях установления очага и причин возгорания назначена пожаротехническая судебная экспертиза".

Возбуждено уголовное дело по части статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум лицам".

Следствие также опрашивает свидетелей. В рамках расследования будут устанавливаться все причины и условия, способствовавшие совершению преступления, добавили в СК.

Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область Магадан
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