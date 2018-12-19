В Магадане два ребенка погибли при пожаре в частном доме

В Магаданские следователи расследуют гибель двух детей в результате пожара в частном доме.

По данным регионального СК РФ по региону, ЧП произошло утром 19 декабря. Огонь охватил частный дом на улице Ново-Нагаевской в Магадане.

Предварительно установлено, что внутри находилась 28-летняя женщина, двое ее детей и 11-месячный племянник.

Когда дети играли, женщина уснула, а проснулась от запаха дыма. К тому времени огонь уже охватил детскую комнату. Женщина на руках вынесла племянника на улицу.

Вернуться за своими детьми она уже не смогла - не пустили сильный огонь и дым. В результате ЧП погибли оба ее ребенка - дети двух и шести лет. Младенца госпитализировали.

"Проведен осмотр места происшествия, для установления причин смерти малолетних назначены судебно-медицинские экспертизы, - сообщили в СУ СК. - В целях установления очага и причин возгорания назначена пожаротехническая судебная экспертиза".

Возбуждено уголовное дело по части статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум лицам".

Следствие также опрашивает свидетелей. В рамках расследования будут устанавливаться все причины и условия, способствовавшие совершению преступления, добавили в СК.