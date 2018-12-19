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19.12.2018 12:00
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Видео: На амурской реке появилась открытка, которую видно из космоса

Текст: Александр Ярошенко

Семидесятилетний Валерий Мельников из села Марково в Амурской области, снова "нарисовал" на речке Хамутина большую новогоднюю открытку. Которую видно даже из космоса.

Уже несколько лет подряд Валерий Константинович радует окружающий мир своими ледовыми рисунками. Больше двадцати лет назад он потерял слух. И теперь живет один в тотальной глухоте.

Фото: depositphotos.com
Названа самая высокая новогодняя елка в России

- Летом огород и рыбалка, а зимой делать нечего, вот я и решил детвору порадовать. А людям понравилось, и мне приятно, - говорит Валерий Мельников.

Он несколько недель собирает снег на местной речке, потом с помощью лопаты и веника "рисует" новогодние сюжеты. Ровными буквами пишет поздравление окружающим. А те радуются и благодарят. Редкая машина проедет мимо, чтобы не остановится, люди выходят, фотографируются на фоне творений бывшего строителя.

После того как весть о добром человеке облетела Приамурье и всю Россию ему стали пачками приходить письма. Люди благодарят Валерия Константиновича, называют волшебником и желают ему всего доброго и хорошего.

Культура Арт Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Новый год РГ-Видео
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