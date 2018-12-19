Видео: На амурской реке появилась открытка, которую видно из космоса

Семидесятилетний Валерий Мельников из села Марково в Амурской области, снова "нарисовал" на речке Хамутина большую новогоднюю открытку. Которую видно даже из космоса.

Уже несколько лет подряд Валерий Константинович радует окружающий мир своими ледовыми рисунками. Больше двадцати лет назад он потерял слух. И теперь живет один в тотальной глухоте.

- Летом огород и рыбалка, а зимой делать нечего, вот я и решил детвору порадовать. А людям понравилось, и мне приятно, - говорит Валерий Мельников.

Он несколько недель собирает снег на местной речке, потом с помощью лопаты и веника "рисует" новогодние сюжеты. Ровными буквами пишет поздравление окружающим. А те радуются и благодарят. Редкая машина проедет мимо, чтобы не остановится, люди выходят, фотографируются на фоне творений бывшего строителя.

После того как весть о добром человеке облетела Приамурье и всю Россию ему стали пачками приходить письма. Люди благодарят Валерия Константиновича, называют волшебником и желают ему всего доброго и хорошего.