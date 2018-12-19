Как обычно, фигуристы поборются за медали чемпионата страны еще до наступления Нового года. Ведь первенство Европы по этому виду спорта всегда проводится во второй половине января. А на этот раз чемпионат Старого света примет 21 - 27 января Минск, опередивший в споре за право принять лучших фигуристов континента австрийский Грац, Загреб (Хорватия). Киев (Украина) и Таллинн (Эстония). И главный, решающий отбор на Европу пройдет в Саранске с 20 по 22 декабря.

На чемпионате России в Саранске у олимпийской чемпионки Алины Загитовой будет много конкуренток. Фото: Михаил Синицын/ РГ

Почему выбран именно этот город и о многом другом "Российской газете" рассказал генеральный директор Федерации фигурного катания на конках России (ФФККР) Александр Коган:

- Саранск - город, где мы уже не раз проводили крупные международные турниры, чемпионаты России. Прекрасное отношение руководства республики, зрителей к нашему виду спорта, то внимание, которое фигуристам оказывают, искренне трогает. Фигурное катание тут любимо, популярно. Во многом и благодаря работе местной федерации, которую возглавляет вице-президент ФФККР Владимир Грибанов. И на этот раз мы снова с удовольствием возвращаемся в Ледовый Дворец Республики Мордовии, вмещающий 3000 зрителей.

И народ придет?



Александр Коган: Все продано. Билетов не осталось.

Хотелось бы поговорить о тех, кто, судя по всему, на чемпионат не приедет. Знаю, что из-за травмы не выступит Сергей Воронов. Правда, что снялась Елизавета Туктамышева?



Александр Коган: Туктамышева заболела. Скорейшего ей выздоровления.

Ее заменит кто-то другой?



Александр Коган: Конечно. У нас всегда много запасных.

А Михаил Коляда тоже приболел?



Александр Коган: Приболел. Но выступать будет.

Многих волновало, как с Женей Медведевой?



Александр Коган: Прилетела. И тренер Брайан Орсер тоже. Так что все наши фигуристы прибывают по расписанию. График не нарушается.

В этом году, как представляется, состав участников очень хороший. Отказов мало.



Александр Коган: Это чемпионат России. Он тем и славен, что у нас отказов кроме каких-то крайних, исключительных случаев не бывает.

На какой из четырех видов программы посоветуете обратить особое внимание?



Александр Коган: Искренне советую посмотреть все четыре вида. В каждом из них будет высочайшая конкуренция.

Евгения Медведева прилетела в Саранск с личным тренером Брайаном Орсером

Вопрос, который задают читатели газеты. Если, к примеру, 14-летняя Александра Трусова выполнит в произвольной три запланированных четверных и займет призовое место, она сможет войти в состав взрослой сборной?



Александр Коган: Не думаю, что вообще в спорте, в фигурном катании может быть сослагательное наклонение. А более конкретно, то каждая фигуристка выступает на чемпионатах Международного союза конькобежцев (ИСУ) в соответствии со своим возрастом. Ни Александра Трусова, ни Алена Косторная, ни Анна Щербакова не могут участвовоать во взрослых чемпионатах ИСУ.

Как будет определяться состав сборной на первенство Европы?



Александр Коган: Чемпион и серебряный призер чемпионата России попадают в Минск, что называется, автоматически. А окончательный состав предлагает на утверждение Исполкома Федерации наш тренерский совет.

В этом году Красноярск принимает Всемирную зимнюю Универсиаду. И как же на ней без фигурного катания? А дома проигрывать нельзя. Среди послов Универсиады Аделина Сотникова, Мария Петрова, Алексей Ягудин, Илья Авербух и Алексей Тихонов. Фигуристы соревнуются с 6-го по 8-е марта.



Александр Коган: В Красноярск поедут наши студенты. Практически все фигуристы учатся в высших учебных заведениях. Есть из кого выбирать. Студенческая сборная будет что надо.

Где будем смотреть

20 декабря, четверг, "Матч ТВ"

13.55. Мужчины. Короткая программа. Прямая трансляция.

"МАТЧ! Арена"

16.50. Спортивные пары. Короткая программа. Прямая трансляция.

20.30. Танцевальные пары. Ритм-танец. Прямая трансляция.

21 декабря, пятница, "Первый"

15.15. Женщины. Короткая программа. Прямая трансляция.

"МАТЧ! Арена"

16.50. Мужчины. Произвольная программа. Прямая трансляция.

20.10. Танцевальные пары. Произвольный танец. Прямая трансляция.

22 декабря, суббота, "Первый"

19.35. Женщины. Произвольная программа. Прямая трансляция.

"МАТЧ! Арена"

17.45. Спортивные пары. Произвольная программа. Трансляция в записи.

Подготовил Илья Трисвятский

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"