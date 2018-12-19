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19.12.2018 02:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Не менее 13 человек пострадали в ДТП с автобусом в Выксе

Пассажирский автобус врезался на скорости в дерево в Нижегородской области. В результате случившегося пострадали 13 человек. Инцидент произошел в Выксе на Почтовой улице.

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Четверо раненых госпитализировали, передает РИА Новости. Остальных после осмотра врачей отпустили домой. Среди пострадавших - один ребенок. В основном они получили ушибы и ссадины.

По предварительной информации, ДТП произошло из-за плохого самочувствия водителя. Шофер проходил предрейсовый медосмотр. Обстоятельства случившегося уточняются.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область
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