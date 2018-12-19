В Прикамье должница спряталась от судебных приставов в диване

Более 300 тысяч рублей составил долг жительницы Пермского края по алиментам. Однако неоднократные предупреждения со стороны службы судебных приставов и даже административный арест на 10 суток не заставил должницу выплатить деньги на содержание собственного ребенка.

Как пояснили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю, в отношении алиментщицы было возбуждено уголовное дело. Стремясь избежать сурового наказания, должница стала скрываться от правосудия.

Судебные приставы наведались в квартиру, где проживает родственница фигурантки уголовного дела, там их заверили, что должницы не видели уже давно. Осмотр квартиры результатов не дал, было решено провести опрос хозяйки.

В течение часа сотрудники ведомства сидели на диване и общались с родственницей должницы, не подозревая, что последняя спряталась в мебели. Через какое-то время из дивана раздался шорох, что и привлекло внимание приставов. Разобрав мягкую мебель, сотрудники ФССП обнаружили разыскиваемую гражданку.