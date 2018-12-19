В Татарстане при пожаре на складе мебели погибли два человека

Два человека погибли, еще двое получили ранения при пожаре в производственном цехе в Альметьевске.

Как сообщили "РГ" в ГУ МЧС по Татарстану, сообщение о возгорании на улице Объездной поступило по системе "112" около полудня. На место были направлены пожарные расчеты по рангу пожара №2.

К прибытию подразделений спасателей внутри цеха по производству мебели оптово-розничного склада шло открытое горение, пожар был переквалифицирован на №3.

Площадь возгорания составила 240 кв.метров. В тушении были задействованы более 60 человек и 15 единиц техники. На ликвидацию пожара потребовалось около часа.

Как выяснилось впоследствии, одноэтажное здание было возведено из сэндвич-панелей и не было оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.

На месте ЧП были обнаружены тела двух работников предприятия, их личности устанавливают правоохранительные органы. Еще двое сотрудников склада получили отравление продуктами горения и были доставлены в больницу.