Новости

Гигантский 200-тонный тягач отправился покорять Сибирь 14:11
"Расёмон" Куросавы станет сериалом 14:04
СМИ: Хакеры годами отслеживали переписку европейских дипломатов 14:02
В Подмосковье задержали банду поджигателей и торговцев наркотиками 13:58
Ученые: Фастфуд повышает риск депрессии 13:53
Уничтоженные в Ставрополе боевики приехали из другого региона 13:47
34-летняя певица и актриса Анка Поп утонула в машине в Дунае 13:43
Песков поддержал запрет цирка с плохими условиями для животных 13:41
В Кремле знают об истории с "китовой тюрьмой" 13:38
Российские космические системы делают "черный ящик" для корабля "Федерация" 13:36
Депутатов будут лишать постов за лоббизм 13:32
Рига: В сейме - дележ портфелей, а партии премьера указывают на скамейку запасных 13:30
В Татарстане при пожаре на складе мебели погибли два человека 13:28
Сериал про Холмса и Ватсона в XXI веке "Элементарно" закрывается 13:27
Раскрыты подробности уголовных дел в отношении чиновников Сочи 13:26
Ученые используют магнитные наночастицы для борьбы с раком 13:20
Лидер Radiohead Том Йорк попал в шорт-лист "Оскара" 13:18
Крымские города возглавили топ недорогих курортов РФ на Новый год 13:18
Министр культуры РФ поздравил Галину Волчек с юбилеем 13:09
Президенту доложат о голодовке работников хлебозавода "Черкизово" 13:07
Старт продаж спортивной Lada Vesta перенесли 13:02
На автозаправке в Крыму произошла массовая драка с поножовщиной 12:43
В одной из ведущих клиник Москвы нашли четыре мумии 12:42
В Сибири СК проверит информацию об издевательствах учителей над детьми 12:41
Под Калининградом шестилетнего ребенка насмерть придавил шкаф 12:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, когда опьянение не является отягчающим обстоятельством
ВС разъяснил, когда опьянение не является отягчающим обстоятельством
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
19.12.2018 13:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Татарстане при пожаре на складе мебели погибли два человека

Текст: Сергей Кирсанов
Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану
Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану

Два человека погибли, еще двое получили ранения при пожаре в производственном цехе в Альметьевске.

Как сообщили "РГ" в ГУ МЧС по Татарстану, сообщение о возгорании на улице Объездной поступило по системе "112" около полудня. На место были направлены пожарные расчеты по рангу пожара №2.

Под Москвой загорелся склад на территории завода "Зингер"

К прибытию подразделений спасателей внутри цеха по производству мебели оптово-розничного склада шло открытое горение, пожар был переквалифицирован на №3.

Площадь возгорания составила 240 кв.метров. В тушении были задействованы более 60 человек и 15 единиц техники. На ликвидацию пожара потребовалось около часа.

Как выяснилось впоследствии, одноэтажное здание было возведено из сэндвич-панелей и не было оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.

На месте ЧП были обнаружены тела двух работников предприятия, их личности устанавливают правоохранительные органы. Еще двое сотрудников склада получили отравление продуктами горения и были доставлены в больницу.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков поддержал запрет цирка с плохими условиями для животных
Эксперт прокомментировал ультиматум США по ракетам
ЦБ спрогнозировал подорожание товаров в 2019 году
Каждый четвертый работодатель начнет 2019 год с увольнений
Маск открыл в Лос-Анджелесе скоростной тоннель как альтернативу метро