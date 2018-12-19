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19.12.2018 14:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Татарстане СК начал проверку после пожара с двумя погибшими

Текст: Сергей Кирсанов

В следственном управлении СК РФ по Татарстану начата доследственная проверка по факту гибели двух человек при пожаре на складе мебели в Альметьевске.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области
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Как сообщили в ведомстве, в настоящее время проводится осмотр места происшествия. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Напомним, возгорание в цехе по производству мебели, находившемся на оптово-розничном складе, произошло днем 19 декабря. Площадь пожара составила 240 кв.метров.

После ликвидации огня спасатели обнаружили тела двух сотрудников предприятия. Еще двоих работников доставили в больницу, у пострадавших выявлено отравление продуктами горения.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан
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