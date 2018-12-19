В Татарстане СК начал проверку после пожара с двумя погибшими

В следственном управлении СК РФ по Татарстану начата доследственная проверка по факту гибели двух человек при пожаре на складе мебели в Альметьевске.

Как сообщили в ведомстве, в настоящее время проводится осмотр места происшествия. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Напомним, возгорание в цехе по производству мебели, находившемся на оптово-розничном складе, произошло днем 19 декабря. Площадь пожара составила 240 кв.метров.

После ликвидации огня спасатели обнаружили тела двух сотрудников предприятия. Еще двоих работников доставили в больницу, у пострадавших выявлено отравление продуктами горения.