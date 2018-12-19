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19.12.2018 09:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Названа самая высокая новогодняя елка в России

Текст: Алексей Бондарев
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В России составили рейтинг самых высоких новогодних елок в России. Согласно исследования агентства "Турстат", лидером стал город Красноярск. Длина ели в этом городе составила 55 метров. Ее торжественное открытие состоится 26 декабря.

Фото: depositphotos.com
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Второе место заняла Уфа. Главную елку, высотой 34 метра, установили перед местной детской филармонией.

На третьем месте оказалась Тула с 32-метровой новогодней елью. Кстати, именно Тула получила звание "Новогодняя столица России 2019". 

Также в топ-10 рейтинга вошли Тюмень - 30 метров, Иркутск - 27.5 метра, Москва - 27 метров, Воронеж - 26 метров, Санкт-Петербург - 25 метров, Самара - 25 метров и Ставрополь - 25 метров.

Отдельно был составлен рейтинг самых высоких живых елей. Первое место заняла Уфа (34 метра), второе - Москва (27 метров), третье - Екатеринбург (21 метр).

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