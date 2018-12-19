В Иркутске участкового заподозрили в групповом изнасиловании

В Иркутске в СИЗО отправлен участковый, которого подозревают в совершении изнасилования прямо в пункте полиции. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, вместе с ним по делу проходят еще два гражданина, один из которых ранее судим.

В материалах следствия говорится, что в ночь на 16 декабря трое фигурантов дела находились в участковом пункте полиции №8 вместе с женщиной, которая пребывала в состоянии алкогольного опьянения. Подозреваемые жестоко избили потерпевшую, после чего совершили групповое изнасилование.

В отношении сотрудника полиции и двух его подельников возбуждено уголовное дело по п "а" ч 2 ст 132 УК РФ. Октябрьский районный суд Иркутска арестовал всех фигурантов на два месяца.