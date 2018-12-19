В Кузбассе коммунальщики покрыли снежную горку белой краской

В кузбасском городе Мыски коммунальщики выкрасили в белый цвет снежную горку, возведенную на площади у местного центра культуры.

Видео из снежного городка накануне выложили в сеть местные жители. Женщины наглядно продемонстрировали интернет-пользователям липкий слой водоэмульсионной краски, нанесенной на боковую поверхность горки.

"На улице всего минус четыре градуса, краска стекает потоками и липнет к рукам", - засвидетельствовали горожанки. По их мнению, люди, ответственные за строительство городка, использовали для этого снег, черный от угольной пыли. К слову, до этого жители Мысков неоднократно размещали в интернете видеосюжеты с темными от пыли сугробами, бельем и оконными стеклами.

Между тем на инцидент отреагировали в мэрии Мысков.

"Я воздержусь от оценки профессиональных качеств работников, ведь она вполне очевидна, - прокомментировал ситуацию глава города Дмитрий Иванов, слова которого приводит пресс-служба мэрии. - Руководитель предприятия "Управление организации благоустройства города" получил выговор. Я дал команду немедленно очистить горку от краски и привести ее в порядок. Приношу извинения горожанам, которым этот инцидент испортил новогоднее настроение".