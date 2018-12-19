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19.12.2018 15:24
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Новосибирском зоопарке родился редкий оранжевый лангур

Текст: Татьяна Кузнецова (Новосибирск)
В Новосибирском зоопарке сразу в нескольких семействах приматов появилось потомство. В том числе у самого редкого для зоопарков вида - яванских лангуров.
Детеныш оранжевого лангура очень ярко выглядит на фоне матери. Фото: Новосибирский зоопарк Детеныш оранжевого лангура очень ярко выглядит на фоне матери. Фото: Новосибирский зоопарк
Детеныш оранжевого лангура очень ярко выглядит на фоне матери. Фото: Новосибирский зоопарк

Яванские лангуры редко содержатся в зоопарках, еще реже размножаются. Новосибирский зоопарк - единственный в России, где можно увидеть детенышей этого вида. В декабре здесь появился ярко-оранжевый малыш, как и положено детенышам этих животных. У взрослых особей яванских лангуров шерсть, как правило, темного, почти черного цвета.

Фото: Instagram.com/nskzoo/
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- Нашего "апельсинового" кроху легко разглядеть: он очень яркий, - говорит заведующая отделом тропических животных и приматов Юлия Коновалова. - Малыш всегда с мамой, он крепко держится за ее шерсть, сосет молоко. Мы пока не знаем пол детеныша. Определим позже, когда он подрастет, и мать разрешит его осмотреть.

Потомством обзавелись также эдиповы, императорские, краснорукие, львиные, краснобрюхие тамарины и обыкновенные игрунки. Специалисты зоопарка отмечают, что игрунковые обезьяны - образцовые родители. В воспитании детенышей активное участие принимают папы: они носят малышей на себе и отдают матери, когда наступает время кормления.

В семействе бурых капуцинов мамами стали сразу две самки. Причем одна самка родила двойню, что является редкостью для данного вида. Поэтому одного малыша сотрудники передали на искусственное вскармливание.

- В группе бурых капуцинов восемь взрослых животных, - поясняет зоотехник Мария Васенина. - Самок не отселяли ни на время беременности, ни после рождения малышей. Как и все приматы, бурые капуцины - животные социальные, к детенышам все хорошо относятся. Иногда сородичи даже слишком настойчиво требуют дать им понянчить малышей.

Общество Природа Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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