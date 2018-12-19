В Шерегеше на лыжной трассе застрелили медведя

На горнолыжном курорте Шерегеш охотники застрелили медведя, вышедшего на лыжную трассу.

Как рассказал корреспонденту "РГ" замглавы Ташатагольского района по национальным вопросам Сергей Адыяков, медведя разбудили и выгнали из берлоги туристы, разъезжающие на снегоходах.

- Медведь несколько дней пугал отдыхающих, а потом вышел на горнолыжную трассу, - уточнил Адыяков. - Зверь молодой (года два ему), с бычка ростом. Несколько раз охотники с лицензией выезжали по сигналам в поселок, когда было принято решение об отстреле. И наконец зверя удалось выследить.

По словам чиновника, в этом году район переживает настоящее нашествие медведей. Летом и до глубокой осени они буквально шатались по окраинам Таштагола в поисках пищи: в тайге нынче неурожай кедровой шишки и ягоды. Один хищник досаждал жителям еще в ноябре, когда медведи уже как правило укладываются в спячку. Потом по его следам в город пришел и второй косолапый. Лишь после сильного бурана, когда замело все следы, зверей потеряли из виду и прекратили преследование. Бывалые люди говорят, что, видимо, один хищник задрал другого, а потом спокойно залег в берлогу.

- Лет двадцать назад, когда в Горной Шории еще было много настоящих охотников, численность медведей постоянно регулировалась, и они безобразий себе не позволяли, - отмечает Сергей Адыяков. - А сейчас их в прямом смысле, как бродячих собак. После пожаров на Алтае, в Хакасии и Красноярске звери оттуда пришли к нам, так что в тайге стало тесно. Вот и носятся по городским свалкам, нападают на домашний скот. Мы только успеваем принимать жалобы обеспокоенных жителей. Над проблемой серьезно работает главный охотовед района. Издано специальное распоряжение о защите граждан от медведей-беспредельщиков. Ведется их отстрел в рамках выделенных охотникам квот. А когда лицензий не хватает, обращаемся в областной департамент по охране объектов животного мира, который выносит решение о регулировании численности охотничьих ресурсов.