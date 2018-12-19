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19.12.2018 13:11
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Шерегеше на лыжной трассе застрелили медведя

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
На горнолыжном курорте Шерегеш охотники застрелили медведя, вышедшего на лыжную трассу.
Фото: Игорь Шпиленок
Российский фотограф рассказал, как научился ладить с медведями

Как рассказал корреспонденту "РГ" замглавы Ташатагольского района по национальным вопросам Сергей Адыяков, медведя разбудили и выгнали из берлоги туристы, разъезжающие на снегоходах.

- Медведь несколько дней пугал отдыхающих, а потом вышел на горнолыжную трассу, - уточнил Адыяков. - Зверь молодой (года два ему), с бычка ростом. Несколько раз охотники с лицензией выезжали по сигналам в поселок, когда было принято решение об отстреле. И наконец зверя удалось выследить.

По словам чиновника, в этом году район переживает настоящее нашествие медведей. Летом и до глубокой осени они буквально шатались по окраинам Таштагола в поисках пищи: в тайге нынче неурожай кедровой шишки и ягоды. Один хищник досаждал жителям еще в ноябре, когда медведи уже как правило укладываются в спячку. Потом по его следам в город пришел и второй косолапый. Лишь после сильного бурана, когда замело все следы, зверей потеряли из виду и прекратили преследование. Бывалые люди говорят, что, видимо, один хищник задрал другого, а потом спокойно залег в берлогу.

- Лет двадцать назад, когда в Горной Шории еще было много настоящих охотников, численность медведей постоянно регулировалась, и они безобразий себе не позволяли, - отмечает Сергей Адыяков. - А сейчас их в прямом смысле, как бродячих собак. После пожаров на Алтае, в Хакасии и Красноярске звери оттуда пришли к нам, так что в тайге стало тесно. Вот и носятся по городским свалкам, нападают на домашний скот. Мы только успеваем принимать жалобы обеспокоенных жителей. Над проблемой серьезно работает главный охотовед района. Издано специальное распоряжение о защите граждан от медведей-беспредельщиков. Ведется их отстрел в рамках выделенных охотникам квот. А когда лицензий не хватает, обращаемся в областной департамент по охране объектов животного мира, который выносит решение о регулировании численности охотничьих ресурсов.

Общество Природа Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
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