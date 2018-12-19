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19.12.2018 12:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сибири СК проверит информацию об издевательствах учителей над детьми

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

В Следственном управлении СКР по Новосибирской области начали проверку информации, изложенной в небольшом видеоролике, который стал предметом широкого общественного обсуждения. Ученики Осинцевской средней школы в Чановском районе рассказывают об оскорблениях и издевательствах, которые им приходится терпеть от педагогов.

Фото: depositphotos.com
В сибирской школе туалеты заклеили от детей скотчем

Начинается ролик с того, что несколько мужчин прыгают через костер без штанов - якобы таким образом директор школы развлекается вместе с учениками. Но большую часть видео занимают рассказы детей о том, какие воспитательные меры применяет по отношению к ним учитель физкультуры. Он якобы вытирает об одежду ребят мокрые руки, оскорбляет, применяет физическую силу.

Впрочем, автор видео предпочел остаться неизвестным. Следователям предстоит установить, что на самом деле происходит в школе. Проверка проводится по признакам превышения должностных полномочий.

- В рамках проведения проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, - уточнили в областном СУ СКР.

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