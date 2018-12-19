В Томске научились ранней диагностике инфарктов по составу крови

Новости

В Архангельске борца с оргпреступностью задержали за взятку 15:53
Израиль призвал Совбез ООН внести "Хезболлу" в список террористов 15:45
В пермской школе детей заставили платить за катание на лыжах 15:45
Жители Кузбасса помогли спасти цирковых слонов от холода 15:41
Все катки с искусственным льдом в Москве уже залиты 15:40
Kia анонсировала флагманский кроссовер 15:40
В Краснодаре на улице нашли клетку с бурой медведицей 15:34
Налоговая нагрузка на бизнес в Беларуси будет снижаться 15:28
Обнаружено облако Большого взрыва 15:27
Как получить скидку на фестивале "Путешествие в Рождество" 15:24
Врачи разработали новый метод улучшения памяти 15:20
В Москве подорожает проезд в электричках 15:09
Патриарх Кирилл: Политики Украины ведут свой народ "в духовное никуда" 15:07
Видео: 20 главных фильмов 2018 года за три минуты 14:59
Марин Ле Пен приедет на Ялтинский экономический форум 14:55
РФС поставил перед сборной России новую задачу 14:43
В России продали 700-тысячный Chevrolet Niva 14:41
В Татарстане СК начал проверку после пожара с двумя погибшими 14:40
Полиция ФРГ опубликовала данные о 760 потенциальных террористах 14:37
Винник продолжит голодать в знак протеста против выдачи его Франции 14:33
В Москве онкоцентр передал четыре мумии следователям 14:29
Минфин признал первый недельный аукцион по ОФЗ несостоявшимся 14:28
Во Франкфурте в полиции обнаружили правоэкстремистскую ячейку 14:22
Рособрнадзор "закрыл" полсотни вузов и филиалов за 2018 год 14:20
Германия объявила войну сахару 14:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
19.12.2018 14:46
Рубрика: Общество
Проект: Наука

В Томске научились ранней диагностике инфарктов по составу крови

Текст: Наталья Решетникова (Томск)
Новые данные о функционировании свертывающей системы крови получили томские ученые в результате исследования процессов гемостаза. В проекте задействованы специалисты Томского госуниверситета (ТГУ) и НИИ фармакологии и регенеративной медицины имени Е.Д. Гольдберга Томского национального исследовательского медицинского центра.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Как сообщила пресс-служба ТГУ, результаты, полученные с помощью физико-математического моделирования, помогут повысить точность диагностики и эффективность лечения нарушений гемостаза и тем самым уменьшить число тяжелых осложнений, среди которых инфаркты и инсульты. А в перспективе - заблаговременно выявлять изменения структурного состава крови, которые сигнализируют о начале развития серьезного заболевания.

Фото: depositphotos.com
В Волгограде разработали новое средство против тромбов

Как отметил заместитель директора НИИФиРМ Владимир Удут, в России на первом месте среди причин смертности стоят заболевания сердечно-сосудистой системы, но нередко к фатальному исходу приводит не их прогресс, а тромбогеморрагические осложнения, вызванные нарушениями свертывающей системы крови.

- Чтобы снизить процент "сосудистых катастроф", нужны точные инструменты диагностики, позволяющие выявлять проблему на начальной стадии, пока патологический процесс не зашел далеко и не привел к необратимым последствиям, - говорит ученый.

В настоящее время для диагностики нарушений гемостаза в клинической практике используются методы, которые дают погрешность от 40 до 60 процентов. Проблемы с точностью во многом обусловлены нехваткой данных о биофизических процессах, влияющих на изменение вязкостно-эластических свойств крови при свертывании. Чтобы "увидеть", как это работает, ученые ТГУ использовали физико-математическое моделирование. По сути, ученые применили новый подход, основанный на фазовых представлениях о структуре крови и кинетике фазовых переходов.

Общество Наука Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Госдума декриминализировала репосты и лайки
В Кремле заявили о продолжении реализации контракта по С-400
РФС поставил перед сборной России новую задачу
Уничтоженные в Ставрополе боевики приехали из другого региона
У страха глаза велики: ядерный удар "Борея" смоделировали в США