В Томске научились ранней диагностике инфарктов по составу крови

Новые данные о функционировании свертывающей системы крови получили томские ученые в результате исследования процессов гемостаза. В проекте задействованы специалисты Томского госуниверситета (ТГУ) и НИИ фармакологии и регенеративной медицины имени Е.Д. Гольдберга Томского национального исследовательского медицинского центра.

Как сообщила пресс-служба ТГУ, результаты, полученные с помощью физико-математического моделирования, помогут повысить точность диагностики и эффективность лечения нарушений гемостаза и тем самым уменьшить число тяжелых осложнений, среди которых инфаркты и инсульты. А в перспективе - заблаговременно выявлять изменения структурного состава крови, которые сигнализируют о начале развития серьезного заболевания.

Как отметил заместитель директора НИИФиРМ Владимир Удут, в России на первом месте среди причин смертности стоят заболевания сердечно-сосудистой системы, но нередко к фатальному исходу приводит не их прогресс, а тромбогеморрагические осложнения, вызванные нарушениями свертывающей системы крови.

- Чтобы снизить процент "сосудистых катастроф", нужны точные инструменты диагностики, позволяющие выявлять проблему на начальной стадии, пока патологический процесс не зашел далеко и не привел к необратимым последствиям, - говорит ученый.

В настоящее время для диагностики нарушений гемостаза в клинической практике используются методы, которые дают погрешность от 40 до 60 процентов. Проблемы с точностью во многом обусловлены нехваткой данных о биофизических процессах, влияющих на изменение вязкостно-эластических свойств крови при свертывании. Чтобы "увидеть", как это работает, ученые ТГУ использовали физико-математическое моделирование. По сути, ученые применили новый подход, основанный на фазовых представлениях о структуре крови и кинетике фазовых переходов.