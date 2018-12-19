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19.12.2018 15:41
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Жители Кузбасса помогли спасти цирковых слонов от холода

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Спасти слонов от мороза помогают работникам цирка жители кузбасского города Новокузнецка.

Фото: depositphotos.com
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Цирковая труппа приехала в город с гастролями, но отопление в здании местного цирка оказалось таким слабым, что теплолюбивые животные начали замерзать. Температура воздуха на манеже не превышает 11-12 градусов. Потому слонов пришлось одеть в теплые попоны и обуть в валенки.

После того, как дрессировщик Андрей Дементьев-Корнилов опубликовал сюжет о замерзающих животных в соцсетях, горожане понесли в цирк бытовые обогреватели и тепловые пушки. И сейчас, как сообщает ОТР, в помещении потеплело до плюс 16-ти.

Однако видеообращение было адресовано временно исполняющему обязанности гендиректора Росгосцирка Сергею Белякову. Ведь, по словам автора, на сегодняшний день очень многие цирки страны еще не реконструированы, хотя концепция, которая была утверждена президентом РФ, предусматривает, что это должно быть сделано до 2020 года. Как говорит дрессировщик, цирки по России зачастую плохо отапливаются, но выделять деньги на обновление коммуникаций никто не спешит.

Между тем в Кузбассе в ближайшие дни ожидаются двадцатиградусные морозы. И артисты гастролирующего цирка опасаются, что животных даже тепловые пушки не согреют.

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