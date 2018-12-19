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19.12.2018 19:09
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Связь на высоте

На Эльбрусе появился интернет
Текст: Роман Кияшко (Кабардино-Балкария)
Российская газета - Федеральный выпуск №7749 (286)
На Эльбрусе запустили самую высокогорную станцию мобильной связи в Европе. Теперь звонить, отправлять СМС и размещать снимки в соцсетях можно даже с вершины высшей точки Старого Света. Пользователям на высоте 5000 метров над уровнем моря будет доступен высокоскоростной интернет.
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Но есть у новшества и жизненно важная функция. Хорошая и стабильная связь поможет при спасательных операциях. Раньше совершать звонки с мобильных телефонов можно было, лишь спустившись с вершины горы. А ведь большинство несчастных случаев происходит на большой высоте. "Эта самая высокогорная базовая станция в Восточной Европе и в России. Курорты Северного Кавказа активно развиваются, поэтому качественная инфраструктура - необходимый элемент их развития", - заявил глава компании сотового оператора, которой принадлежит вышка связи, Алексей Корня. Он отметил, что специальный сектор станции позволяет сигналу достигать почти самой вершины Эльбруса.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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- Сектор делали таким образом, чтобы до высоты 5000 метров была уверенная передача данных, чтобы люди могли подкачать себе карты и, если нужно, по ним ориентироваться во время восхождения , - добавил Корня.

А вот по мнению первого зампреда правительства КБР Мурата Керефова, хороший интернет на склоне горы будет способствовать и развитию туризма. Он также напомнил, что обеспечить связью равнинные территории гораздо легче, чем горные. Всему виной сложный рельеф. Поэтому до сих пор связь в некоторых горных районах ненадежная. А для таких мест притяжения туристов, как Эльбрус, она необходима как с точки зрения безопасности, так и для успешного развития отрасли.

Экономика Отрасли Связь Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария
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