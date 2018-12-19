На Ставрополье мать похоронила младенца во дворе частного дома

В Красногвардейском районе Ставрополья во дворе частного домовладения правоохранители обнаружили похороненного новорожденного ребенка. Как отмечает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону, страшную находку сделали 13 декабря после сообщения местных жителей.

Правоохранительные органы края начали по факту обнаружения тела доследственную проверку. Уже удалось установить предварительную картину происшествия.

"Шестого ноября текущего года женщина у себя дома родила мертвую девочку и захоронила ее на территории своего домовладения. Согласно оперативной информации судебно-медицинского эксперта, ребенок был мертворожденным", - сообщается в информации, помещенной сегодня на официальном сайте СУ СКР по Ставропольскому краю.

Следователи проводят экспертизы и устанавливают обстоятельства случившегося, а по итогу вынесут процессуальное решение.