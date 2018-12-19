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19.12.2018 20:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ингушетии чиновников и банкиров обвинили в хищении 335 млн рублей

Текст: Ирина Варламова (Магас)

В Магасский районный суд Ингушетии направлено уголовное дело о хищении бюджетных денег в особо крупном размере.

Фото: Андрей Стенин/РИА Новости
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В составе преступной группы - высокопоставленные чиновники нескольких региональных министерств, а также бывшие банковские работники. Им предъявлено обвинение по статье "Мошенничество", сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по СКФО.

По данным следствия, злоумышленники, открыв фиктивные банковские счета, перечисляли "мертвым душам" бюджетные средства, выделенные льготникам республики на субсидии и ежемесячные денежные компенсации на оплату услуг ЖКХ. В общей сложности за период с августа 2012 года по октябрь 2014 года было похищено более 335 миллионов рублей.

Для возмещения ущерба, причиненного государству, на имущество фигурантов уголовного дела наложен арест.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия Магас
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