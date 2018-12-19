В Ингушетии чиновников и банкиров обвинили в хищении 335 млн рублей

В Магасский районный суд Ингушетии направлено уголовное дело о хищении бюджетных денег в особо крупном размере.

В составе преступной группы - высокопоставленные чиновники нескольких региональных министерств, а также бывшие банковские работники. Им предъявлено обвинение по статье "Мошенничество", сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по СКФО.

По данным следствия, злоумышленники, открыв фиктивные банковские счета, перечисляли "мертвым душам" бюджетные средства, выделенные льготникам республики на субсидии и ежемесячные денежные компенсации на оплату услуг ЖКХ. В общей сложности за период с августа 2012 года по октябрь 2014 года было похищено более 335 миллионов рублей.

Для возмещения ущерба, причиненного государству, на имущество фигурантов уголовного дела наложен арест.