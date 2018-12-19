В Ставрополе во время боя уничтожена группа боевиков "ИГ"

В Ставрополе ликвидировали членов запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство". В момент спецоперации боевики открыли огонь, сообщили в среду в ФСБ.

- Ответным огнем члены международной террористической организации "Исламское государство" были нейтрализованы. Пострадавших среди сотрудников ФСБ России нет, - говорится в пресс-релизе силового ведомства.

Сейчас по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

Справка "РГ"

В декабре 2014 года Верховный суд РФ признал террористическими международные организации "ИГ" и "Фронт ан-Нусра", запретив их деятельность на территории страны. Таким образом был удовлетворен иск Генеральной прокуратуры России. В связи с этим любое участие в деятельности "ИГ" и "Фронта ан-Нусра" на территории России считается уголовным преступлением.