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19.12.2018 20:40
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Вернулся домой

Валентина Матвиенко открыла памятник Солженицыну в Кисловодске
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск №7749 (286)
Спустя неделю с небольшим после столетия со дня рождения писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе Александра Солженицына, памятник ему открыт на малой родине - в Кисловодске, где автор "Архипелага ГУЛАГа", "Матрениного двора", "Одного дня Ивана Денисовича" родился 11 декабря 1918 года. В торжественной церемонии приняла участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Также в мероприятии присутствовали министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров и вдова писателя Наталия Солженицына. "Литературное, философское наследие Александра Исаевича по-прежнему остается современным для нас, для России, для всего мира. Празднование такой знаменательной даты не могло обойти стороной его малую родину - город Кисловодск", - сказала Матвиенко, подчеркнув, что именно здесь писатель "научился любить Россию, и эту любовь к России, к своей родине он пронес через всю жизнь".

"Как известно, моральным, нравственным авторитетом не назначают - им становятся, и Александр Исаевич Солженицын всей своей жизнью доказал право называться моральным и нравственным авторитетом. Я уверена, что его литературное наследие, общественное, философское поможет всем нам жить не во лжи, поможет строить нашу страну без ошибок прошлого", - заявила глава Совфеда.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Жизнь писателя была непростой, отметила Матвиенко. "В его биографии отразились все изломы нашей недавней истории - война, лагеря, ссылки, недолгое признание во время "оттепели" и снова проблемы и эмиграция", - напомнила она. "Мы помним его возвращение на родину и его труды на благо России. Я надеюсь, что памятник станет притягательным для горожан, это место будет заставлять нас размышлять, вспоминать великое наследие Солженицына", - добавила председатель Совета Федерации.

Пятиметровый памятник писателю установлен на улице Вокзальной недалеко от дома, где он жил. Автор - известный российский скульптор Зураб Церетели, свою работу он преподнес в дар городу Кисловодску.

Затем спикер СФ посетила первый в России музей писателя - Информационно-культурный центр "Музей А.И. Солженицына". Экспозиция расположена в доме его тети - Марии Захаровны Гориной, здесь Солженицын жил с матерью в раннем детстве - с 1920-го по 1924 год. В 2008 году указом президента России особняк был признан объектом культурного наследия, затем передан в распоряжение Государственного литературного музея, отреставрирован, а с июня 2015 года информационный центр открыт для посещения.

Напомним, в день столетия со дня рождения Александра Солженицына памятник писателю был открыт в Москве - в сквере на улице, носящей его имя.

Культура Арт Музеи и памятники Законодательная власть Совет Федерации Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край 100-летие Александра Солженицына
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