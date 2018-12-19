Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Санкт-Петербурга выпустил последний, пятый транш долговых квитанций для собственников жилых помещений. Он потянул на 97 миллионов рублей.

Названная сумма - лишь малая часть: полная задолженность по уплате взносов на капремонт в городе составила 1 миллиард 103 миллиона рублей. Долг образовался не сиюминутно. "Копить" счета собственники начали в ноябре 2014 года. Тогда горожан впервые обязали платить ежемесячные взносы.По сравнению с суммой, указанной в квитанции, деньги за капитальный ремонт совсем небольшие. Почему же люди отказываются платить по счетам? Живущие в новых домах часто ссылаются на гарантийные обязательства застройщика, которые он несет в течение пяти лет. На самом деле ответственность строительной компании распространяется лишь на явные ошибки: трещины, подтеки, изначально не работающие лифты. Во всех других случаях отвечает управляющая организация. В соответствии с региональным законом в Петербурге предполагается только восьмимесячная отсрочка новостроек от уплаты взносов на капремонт. В этом году впервые получать квитанции с графой "взнос на капитальный ремонт" начали жильцы 450 новых зданий. Если брать каждого собственника по отдельности, долг кажется небольшим. Максимальный рекорд поставил петербуржец, у которого скопилось 58 неуплаченных тысяч рублей. Но по чуть-чуть у каждого - для города выходит миллиард.

Несмотря на то что общая собираемость взносов в 2018 году составила 98,17 процента, ситуация остается не оптимистичной.

Затерявшиеся два процента в деньгах приравниваются к 35 миллионам рублей каждый месяц. 420 миллионам за год. Именно такая сумма не доходит до фонда, а значит, где-то не ведутся работы по капремонту.

Борьба с неплательщиками идет уже второй год: сначала собственнику жилья приходит долговая квитанция. Если в течение двух-трех месяцев она остается неоплаченной, про прошествии такого же срока в почтовый ящик попадает досудебная претензия. Эта бумага становится последним предупреждением. Следующей инстанцией для взыскания оказывается суд.

В этом году петербуржцы "сдали" на капремонт чуть больше четырех миллиардов рублей. В 2019 году горожан ожидает повышение тарифа.

Возрастет ли сумма сбора на миллиард или, наоборот, уменьшится, - вопрос неясный. Представители фонда утверждают, что претензионная и судебная работа сыграют свою роль. .