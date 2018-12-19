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19.12.2018 17:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Фото: На Валдайском озере расцвели "ледяные цветы"

Текст: Ульяна Вылегжанина (Новгородская область)

Фотограф из Валдая Тимофей Шутов запечатлел редкое и очень красивое природное явление - "ледяные цветы", которые расцвели на Валдайском озере. Речь идет о крупных ледяных кристаллах, покрывающих прозрачный тонкий лед.

Фото: Официальный паблик Нижнего Тагила/vk.com
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"Ледяные цветы" формируются при безветренной погоде, когда температура воздуха падает ниже 20 градусов по Цельсию, а на поверхности льда сохраняется в районе нуля градусов. Это явление недолговечно, поскольку цветы распускаются только на поверхности тонкого молодого льда.

Подходящая погода стояла в Валдае в ночь с 17 на 18 декабря. По словам Тимофея Шутова, снимки он сделал вчера утром. Сегодня цветы на озере еще цветут, но их припорошил снег.

Снимки, на которых запечатлены тысячи "ледяных цветов", новгородцы назвали волшебными. Пользователи соцсетей сравнили их с хлопком, плывущим по озеру, и с лебедиными перьями.

Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область РГ-Фото
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