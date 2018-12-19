Фото: На Валдайском озере расцвели "ледяные цветы"

Фотограф из Валдая Тимофей Шутов запечатлел редкое и очень красивое природное явление - "ледяные цветы", которые расцвели на Валдайском озере. Речь идет о крупных ледяных кристаллах, покрывающих прозрачный тонкий лед.

"Ледяные цветы" формируются при безветренной погоде, когда температура воздуха падает ниже 20 градусов по Цельсию, а на поверхности льда сохраняется в районе нуля градусов. Это явление недолговечно, поскольку цветы распускаются только на поверхности тонкого молодого льда.

Подходящая погода стояла в Валдае в ночь с 17 на 18 декабря. По словам Тимофея Шутова, снимки он сделал вчера утром. Сегодня цветы на озере еще цветут, но их припорошил снег.

Снимки, на которых запечатлены тысячи "ледяных цветов", новгородцы назвали волшебными. Пользователи соцсетей сравнили их с хлопком, плывущим по озеру, и с лебедиными перьями.