Мурманский сухогруз снят с мели у берегов Великобритании

Сухогруз Мурманского морского пароходства "Кузьма Минин" успешно снят с мели. Операцию провели буксиры британской службы береговой охраны.

Сейчас судно находится в порту Фалмут, сообщает ТАСС, ссылаясь на судовладельца. В среду теплоход будет осмотрен водолазами на предмет возможных повреждений. Затем сухогруз продолжит рейс и возьмет курс на испанский порт Сеута.

Напомним, "Кузьма Минин" сел на мель во вторник утром возле порта Фалмут у берегов Великобритании. На борту судна 18 человек, пострадавших нет.